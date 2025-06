Afrique: Countdown 2025 - Le Sénégal obtient le meilleur poster parmi les 34 participants

Le Sénégal s'est brillamment fait remarquer à la réunion annuelle des pays du Countdown, en obtenant le meilleur poster, c'est-à-dire la meilleure analyse des résultats des données sanitaires des 34 pays africains ayant participé à cette rencontre internationale portant sur les données nationales et infranationales, a constaté l'APS.

Dans la présentation des travaux de synthèse des groupes des pays, sur le tableau affiché, il apparait que le Sénégal et la Zambie ont eu le meilleur poster en obtenant la note 12,5 devant les 32 autres pays.

Le Sénégal prenait part à la réunion annuelle Countdown 2025. Cette rencontre internationale qui a pris fin vendredi à Nairobi, au Kenya, portait sur les enjeux de la production de statistiques de santé fiables au niveau national et infranational.

Le docteur Cheikh Mbacké Faye, chef du bureau régional Afrique de l'Ouest du Centre africain de recherche sur la population et la santé (APHRC), par ailleurs directeur du Countdown 2030, est revenu sur le travail salutaire de l'équipe du Sénégal.

"Le meilleur poster, c'est que quand on prend tous les pays, on leur demande de regarder 42 indicateurs, de faire toute l'analyse qu'on a demandée, on demande maintenant au pays, même de manière indépendante, de faire le tour de tous les posters, de regarder quel est le poster qui donne l'information à l'actualité et des perspectives", a expliqué le chercheur.

"Le Sénégal a donné un poster quand même qui est assez complet, qui trace tous ces aspects-là, mais en profondeur", s'est réjoui le statisticien.

Une belle prouesse selon M. Faye. "On ne demande pas seulement aux pays de donner les données, mais on demande de les interpréter et de dire également ce que cela veut dire en termes de propagande et de politique", a étayé le directeur du Countdown 2030.

"Ils ont été très innovants sur les graphiques, sur également la simplicité des messages, et tout ça, c'est quelque chose qui est excellent, qui fait qu'ils ont voté, pas pour eux-mêmes et leur poster, ce sont les autres pays qui ont voté pour eux, qui ont montré qu'ils sont vraiment au sommet pendant plusieurs années", a-t-il magnifié.

Sur la méthode utilisée, Cheikh Mbacké Faye renseigne que les formateurs ont établi plusieurs techniques, au moins cinq, qui leur permettent de faire leur choix, à partir de 42 indicateurs, suivant des méthodes de protection, des méthodes d'imputation, des méthodes basées sur la cohérence", a expliqué le statisticien.

Selon lui, tous les pays ont procédé comme cela, même les pays nouveaux dans le Countdown, "sont parvenus à avoir des rapports assez élaborés. Et donc ça, nous nous en félicitons", a-t-il ajouté.

Il a émis le souhait de voir cela devenir "une grande leçon encore, un grand enseignement pour les décideurs et pour l'Afrique de manière globale, pour qu'on puisse voir comment aider les pays à s'occuper, à vraiment tirer le maximum des systèmes de santé".

Sous ce rapport, le directeur pays de l'APRHC estime que la réunion annuelle des pays du Countdown 2025 a été un "très grand succès sur plusieurs angles".