Sénégal: Kédougou - La mise en place des semences d'arachide effective à 100% (DRDR)

Kédougou — La mise en place des semences d'arachide "est effective à 100%" dans la région de Kédougou (sud-est), indique le rapport hebdomadaire de la direction régionale du développement rural (DRDR).

"La mise en place est effective à 100% avec des cessions en cours qui sont à hauteur de 91,5%. Et il s'agit de la variété 73-33 dont le niveau est bien contrôlé et qui a été mise en place dans la région de Kédougou", lit-on dans ce document.

Il note par ailleurs que la mise en place des semences d'espèce diverses se poursuit avec le maïs, le fonio et le sorgho.

"Il s'agit véritablement de maïs, de fonio et de sorgho avec des taux de mise en place respectifs de 100%, 41% et 0%. Les opérations de cession sont à un taux de 22,39% pour le maïs et 0% pour le reste", relève la même source

Pour le riz, la direction régionale du développement rural a prévu quatre variétés et de deux niveaux R1 (Sahel 108 et Nerica 6) et R2 (BG 90-2 et Nerica L19).

"Ces mises en place dans le département de Kédougou sont à hauteur de 13% pour le Nerica 6 et pour la Sahel 108 et à 29% pour la BG 90-2 et 27% pour la Nerica L19", note-t-on.

Selon le rapport, le montant des demandes en crédits-campagne dans la région de Kédougou, pour le compte de La Banque agricole (LBA), s'élève à deux cent trente-sept millions trois cent trente-six mille cinq cent (237 336 500 francs CFA).

"Toutefois, cette somme peut être revue à la baisse par les commissions d'attribution des crédits et le montant dans le département de Salémata en crédits de campagne s'élève à sept million francs CFA (7 000 000)", a-t-il souligné.

La direction régionale de l'agriculture de Kédougou a signalé aussi que les prévisions pour l'hivernage de cette année indiquent une situation pluviométrie normale à excédentaire par rapport à l'année passée, facteur important pour une bonne planification des opérations de productions.

Selon le rapport hebdomadaire, la région de Kédougou a enregistré déjà des vagues de semis qui sont aux stades levée pour l'arachide et plantules pour le coton, le maïs et le sorgho.

Il a souligné le manque d'agents pour le suivi de la campagne au niveau des services départementaux de l'agriculture de Kédougou et Saraya.

"On a un problème d'agents dans les services d'agriculture de Kédougou et de Saraya, et on ne peut accéder dans certaines localités parce qu'elles sont inaccessibilité pendant l'hivernage", a-t-il souligné.

Il a évoqué l'état de délabrement des magasins de stockage et l'absence de locaux pour les services d'agriculture de Salémata et de Saraya ainsi que le manque de motos pour les agents.

La direction régionale du développement rural plaide pour une diligence dans la mise en place rapide des intrants et pour mettre à la disposition de leurs services des moyens logistiques adaptés pour suivre correctement la campagne hivernale.

La DRDR annonce par ailleurs des séances de sensibilisation avec les producteurs sur les mesures d'adaptation aux effets du changement climatique, tout en invitant les autorités compétentes à les aider avec des moyens financiers idoines