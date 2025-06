Tunisie: Emergence de plusieurs nouveaux sports - Des sports à la mode...

Le Padel reste le chef de file de ces sports émergents qui gagnent en popularité et en pratiquants.

Padel, Swimrun, Pumptrack, Packraft, Esport, Exergaming et Teqball, Kin-ball, Ultimate frisbee ou Disc golf. Cela vous dit quelque chose ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce sont de nouvelles activités (il y en a d'autres) qui se lancent. Il n'y a pas que dans la mode vestimentaire ou cosmétique qu'il y a des nouveautés.

Le monde du sport n'échappe pas à la règle et de nombreuses nouvelles disciplines émergent. Parmi ces sports du futur, certaines avancent plus vite que les autres. Le Padel, un succédané du tennis, le Teqball: entre football et tennis de table, l'e-surf ou surf électrique, l'Hado : la réalité augmentée au service du sport, le Bossaball : entre volleyball, foot et trampoline, l'Urban Climbing ou escalade urbaine encadrée, etc.

Les nouvelles activités sportives se multiplient à travers le monde. Que deviendront-elles? Difficile de le prévoir, car leur devenir est en relation avec la passion qu'elles pourront entretenir auprès de ceux et celles qui en seront captivés. En fait, cela a toujours commencé ainsi pour toutes celles qui sont devenues olympiques. Depuis toujours, l'enfant, l'homme, invente ses jeux. Des règles et des attitudes qui se forgent par la répétition, enthousiasment, retiennent l'attention et finissent par devenir des moments ludiques auxquels on revient de plus en plus. Un sport est ainsi inventé.

Un tournoi de Padel à Sidi Bou Said

Reste la question que l'on se pose à chaque fois qu'une nouvelle discipline ludique se propage. Comment doit réagir la tutelle qui régit toutes ces activités ? Bien entendu, la reconnaissance est toujours difficile. Prenons l'exemple des jeunes Tunisiens qui ont concouru au nom de la Tunisie aux jeux olympiques d'hiver en....

Bobsleigh. Ils ont ramené des médailles alors que la Tunisie ne possède pas de fédération. On les a parrainés pour leur permettre de participer. Mais il faudrait régler leur situation ou leur dire d'aller voir ailleurs. Ce qui n'est pas acceptable. Le cas se reposera d'ailleurs pour les prochains jeux d'hiver. Que dire alors lorsque c'est encore une poignée de pratiquants, quelques installations et des fans prêts à tout pour se faire reconnaître. Il est certain qu'on ne peut qu'encourager le lancement, c'est-à-dire la reconnaissance de ces nouveaux sports.

Du moins les plus répandus actuellement. Tel que le Padel qui organise à partir de demain et jusqu'au 29 juin un tournoi à Sidi Bou Saïd. Le Club de Padel situé au Parc Municipal de Sidi Bou Saïd, «Padel Club Sidi Bou», dispose de deux courts de Padel en outdoor. Le Padel est un sport qui compte environ 30 millions de joueurs dans le monde.

Ce chiffre comprend les joueurs réguliers et occasionnels. Le padel est particulièrement populaire en Espagne, où il est considéré comme le deuxième sport national. Ce sport connaît une croissance rapide dans de nombreux autres pays, notamment en France, en Italie, en Suède, et aux Etats-Unis.

La Fédération Internationale de Padel (FIP) estime qu'il y a plus de 30 millions de joueurs dans 150 pays. En Europe, on estime qu'il y a entre 13 et 15 millions de joueurs, avec une forte concentration en Espagne et en France. Dérivé du tennis, ce sport est donc en train de pousser. Nous risquons bien de le voir dans un jour prochain sur la liste des prétendants aux JO.

L'essentiel pour un pays est bien de ne pas se laisser distancer, de prendre les devants et d'assurer la prise en main de ces groupes qui se forment. Une activité sportive représente des risques. Pour assurer ces pratiquants il faudrait que l'on reconnaisse leur activité et que l'on endosse la responsabilité que représentent les entraînements et leurs compétitions, la formation du personnel d'encadrement, les arbitres, encadrer les spectateurs et les clubs.

C'est toute une mobilisation qui exige des fonds et des moyens humains et logistiques. Notre ministère des Sports est-il prêt pour cette prise en main? C'est la question à laquelle on doit trouver une réponse.