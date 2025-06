Tunisie: Festival de l'Union des radios et télévisions arabes-ASBU - 44 ans de passion et de création médiatique

Pour sa 25e édition, le Festival de l'Asbu réunit talents et professionnels des médias arabes, mettant à l'honneur l'innovation, la diversité culturelle et la coopération régionale.

Le rideau se lèvera le 23 juin 2025 sur la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, un événement majeur organisé par l'Union des radios et télévisions arabes (Asbu). Cette édition, qui marque également le 44e anniversaire du festival, se déroulera jusqu'au 26 juin entre la Cité de la culture à Tunis et Yasmine Hammamet, sous le thème « L'espace de rencontre et créativité ».

La cérémonie d'ouverture aura lieu dans le cadre prestigieux de l'amphithéâtre romain de Carthage avec une prestation de l'artiste Saber Rebai. Quant à la soirée de clôture, elle se tiendra au Théâtre de l'Opéra de Tunis, avec un grand concert panarabe, suivi de l'annonce du palmarès des compétitions radiophoniques et télévisuelles.

Parallèlement, la Médina Yasmine Hammamet accueillera le Salon de la technologie, rassemblant des exposants arabes et étrangers venus présenter les dernières innovations dans le domaine de l'équipement audiovisuel. Des séminaires scientifiques seront également organisés, notamment autour de l'intelligence artificielle et des nouveaux défis liés à l'information.

Le festival verra la participation de 299 oeuvres en compétition, réparties entre 145 productions radiophoniques et 154 télévisuelles. Dans le volet radiophonique, 109 chaînes prendront part à la compétition officielle et 36 autres à la compétition parallèle. Parmi elles, 14 chaînes membres de l'Asbu sont inscrites en compétition officielle, tandis que 14 chaînes privées internationales, diffusant en langue arabe, concourront dans la catégorie parallèle.

Du côté des oeuvres télévisuelles, 107 productions sont engagées dans la compétition officielle, contre 47 dans la parallèle. La liste des participants comprend 17 établissements membres de l'Asbu, 9 chaînes satellitaires et 20 sociétés de production. Les oeuvres sélectionnées, réparties en plusieurs catégories -- séries, documentaires, programmes culturels, sports, etc. --, ont été retenues à l'issue d'un processus de sélection rigoureux conduit à distance pendant deux semaines par un comité d'experts indépendants. Le festival souligne que la qualité et la diversité des oeuvres en lice témoignent du dynamisme croissant des médias audiovisuels arabes.

Depuis sa création en 1981 à Tunis, ville qui abrite le siège de l'Asbu, le festival s'est imposé comme une vitrine incontournable de la production audiovisuelle arabe. En 2015, il est devenu un événement annuel. L'Asbu, fondée en 1969, oeuvre à renforcer la coopération inter arabe dans le secteur de la radio et de la télévision.

La manifestation est organisée en partenariat avec le ministère tunisien des Affaires culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes ainsi que l'Organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Une convention signée en février 2023 entre la Tunisie et l'Asbu encadre l'organisation des 23e, 24e, 25e et 26e éditions du festival, garantissant la continuité et la qualité de l'événement. Chaque année, des figures emblématiques de l'audiovisuel arabe sont mises à l'honneur.

Ceux de cette année sont entre autres : Sami Qaftan, Sonia Mrissi, May Omar, Hamada Hilal, Donia Chaouch, Giana Eid, Julia Qassar, Abdul Rashid Muhyiddin Kalmoy

Le festival organise deux compétitions officielles et deux compétitions parallèles, ouvertes aux professionnels de la radio et de la télévision, avec à la clé plusieurs prix prestigieux.

L'événement accueille également un large éventail de participants : chaînes publiques et privées, sociétés de production, agences de presse arabes et internationales produisant en langue arabe, consolidant son rôle de plateforme régionale de référence pour l'innovation, la création et la coopération audiovisuelle.