Tunisie: Orientation universitaire - Démarrage des opérations le 28 juin

Le ministère de l'Education vient d'annoncer la mise en oeuvre du service sms pour les résultats du bac, session de juin 2025. Les candidats concernés peuvent recourir à ce service à partir du jeudi 19 juin moyennant la somme de 950 millimes.

Quand on sait que le même service sera mis à la disposition des élèves de la "Sixième" (environ 61.000 candidats) et de la "Neuvième (environ 33.000), on comprend bien qu'il y a un certain enjeu économique dans l'organisation des examens nationaux.

Des centaines de milliers de sms

En tout et pour tout, on peut tabler sur 100.000 sms pour les candidats de la sixième et de la neuvième et sur un minimum de 200.000 sms pour les candidats du bac. Ceci, sans parler des ajournés de la session de contrôle du bac qui représentent, généralement, le tiers des candidats. Il faut savoir que le recours aux sms ne vient pas uniquement de la personne concernée mais aussi des proches ou des amis. En fait, ce sont des sommes assez rondelettes qui contribueront au budget consacré à cet effet par le ministère. Il y a aussi les opérateurs de téléphonie mobile qui auront leur part du gâteau.

En attendant donc ces résultats, il serait bon de rappeler que l'année dernière, le taux de réussite au cours de la session principale avait atteint 42.2 % contre 36.38 % une année auparavant.

Mais déjà, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) a concocté le calendrier des différentes étapes de l'orientation universitaire.

Si la proclamation officielle des résultats de la première session est prévue le 24 de ce mois, le démarrage de l'opération d'orientation est fixé au 28. C'est à partir de cette date que les nouveaux bacheliers issus de la première session pourront obtenir le mot de passe qui leur permettra d'effectuer toutes les démarches nécessaires.

Course d'obstacles

Quant aux élèves qui vont réussir au cours de la session de contrôle (qui se tiendra les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet), l'obtention du mot de passe est possible à partir du 15 juillet.

Et dès le 16 juillet, les bacheliers 2025 pourront consulter la formule globale (FG) et le classement. Le jour même, les bacheliers pourront, également, procéder à la vérification des données personnelles (carte d'identité, nom et prénom en français...).

Du 3 juillet à partir de midi au 5 juillet jusqu'à 23h59 mn, les futurs étudiants auront la possibilité de commencer à remplir les fiches de voeux.

De nombreuses opérations sont prévues dans le calendrier de l'orientation universitaire. Il s'agit, entre autres, des demandes de réorientation, de la confirmation de l'affectation, etc.

Toutefois, la date la plus attendue est celle des résultats de l'orientation. Le 8 juillet, ce sera le tour des lauréats, le 1er août celui du reste des bacheliers issus de la session principale.

Le 6 août prochain, tous les nouveaux bacheliers seront fixés sur leur sort avec les résultats du dernier tour de l'orientation.