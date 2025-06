Tunisie: Coupe du monde des clubs - Groupe D - EST-Los Angeles FC (Ce soir à 23h00) - L'envie de se surpasser !

En dépit de la défaite concédée en match d'ouverture contre Flamengo, les « Sang et Or » croient dur comme fer en leur volonté de triompher et de rattraper le coup ce soir face aux Américains de Los Angeles.

Durant les 25 premières minutes de la seconde période de jeu du premier match du Mondial des clubs disputé contre les Brésiliens de Flamengo, les « Sang et Or » ont cru en leur bonne étoile et ont failli revenir dans le match, sauf que Youssef Belaïli a raté de peu le cadre à deux reprises, aux 62 et 66e minutes de jeu, et était même en mesure de réduire le score vers la fin de la partie quand l'équipe était menée par deux buts à zéro.

Le seul reproche qu'on peut faire à Mohamed Amine Ben Hmida et à ses camarades, c'est d'avoir foulé la pelouse du stade Lincoln Financial Field la boule au ventre. Une anxiété qui leur a fait perdre une mi-temps durant laquelle ils se sont contentés de courir derrière l'adversaire qui, lui, s'amusait avec le ballon comme s'il était à l'entraînement.

Et même si dans ce genre de tournois de grande envergure, il vaut mieux ne pas louper le match d'ouverture pour aspirer à aller le plus loin possible dans la compétition, il ne faut jamais perdre espoir même si on rate son entrée en matière.

Il reste encore deux matchs à disputer au premier tour et les dés ne sont pas encore jetés. Par ailleurs et malgré la défaite, le message du coach "sang et or" adressé à ses joueurs aux vestiaires après la rencontre a été positif : "L'égalisation s'est présentée à nous à trois occasions. Félicitations les gars. Continuons avec le même état d'esprit lors des deux prochains matchs. Ne pensez pas au résultat. Vous avez présenté un football qui honore notre équipe. Nous avons fait des petites erreurs. Nous les corrigerons".

Dans le même état d'esprit, le président du club, Hamdi Meddeb, a boosté aussi le moral de sa troupe : "Pour le prochain match, nous devons nous armer de la même volonté et le même état d'esprit qui nous a animés en deuxième mi-temps pour être en mesure de gagner le deuxième match".

Une équipe qui a de la personnalité

Et même devant les médias, Maher Kanzari a tenu un discours positif, mettant en valeur la prestation de ses poulains: "La défaite devant Flamengo n'a pas été une surprise. Nous avons connu quelques difficultés contre Flamengo durant la première mi-temps, mais nous avons livré une meilleure prestation en seconde mi-temps et notre rendement s'est nettement amélioré. L'équipe a retrouvé son âme et les joueurs lui ont fait retrouver sa personnalité sur le terrain".

Il est donc clair que le coach "sang et or" veut bâtir sur du positif et aborder les deux matchs restants du premier tour, à commencer par l'explication de ce soir contre l'équipe de Los Angeles FC, avec un état d'esprit de conquérant.

Cela dit et dans la logique des choses, le onze de départ devra connaître deux changements ce soir : la titularisation d'Elias Mokwana et d'Abdramane Konaté qui ont apporté une plus-value significative sur le double volet offensif et défensif grâce à leurs montées régulières. Bref, l'espoir est toujours permis à condition d'y croire dès le départ. Rien n'est encore joué et les "Sang et Or" ont toujours leur destin entre les mains.