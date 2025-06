Tunisie: Les promesses concrétisées

IL existe des réalisations d'une importance avérée qui se produisent dans les régions de l'intérieur, à un rythme régulier, sans bénéficier, malheureusement, de la médiatisation qu'elles méritent aussi bien au niveau national, régional que local.

Comme s'il s'agissait d'un fait divers qui a droit à trois lignes dans un quotidien ou à un titre de trois mots griffonnés par un blogueur local qui peine à trouver un fait-buzz propre à revivifer son nom sur la Toile.

Et pourtant, ils sont nombreux les événements dont la survenue doit être portée à la connaissance des citoyens aussi bien dans les régions où ils se produisent que dans le reste des régions du pays.

D'abord, parce qu'il s'agit du droit absolu du citoyen d'être informé, à temps et avec les détails les plus infimes, de ce qui se passe dans son pays, sur tous les plans et pas uniquement au niveau politique comme ne cessent de le professer les politicards de la 25e heure.

Ensuite, parce qu'il est du devoir des autorités publiques de jeter la lumière sur leur capacité à concrétiser les promesses faites par le Président Kaïs Saïed tant dans ses déclarations d'avant son accession à la magistrature suprême qu'après avoir remporté la confiance des Tunisiens, le 6 octobre 2024, pour un nouveau mandat présidentiel.

Et quand le Chef de l'Etat se rend à Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax), visite l'hôpital régional et décide la création de plusieurs unités médicales spécialisées dont la création est revendiquée depuis plusieurs années, on ne peut que souligner, en apprenant que ces mêmes unités viennent d'être inaugurées officiellement, que les promesses présidentielles ont été tenues en un temps record.

Ce qui veut dire que le ministère de la Santé, avec les moyens mis actuellement à sa disposition et les compétences qui y exercent, constitue, désormais, un exemple à suivre, pour la culture militante qui habite ses cadres et pour le haut sens patriotique dont se prévalent ces mêmes cadres.

Il en est de même pour les responsables kairouanais qui s'apprêtent à faire démarrer prochainement les travaux de réaménagement de la piscine municipale dans la capitale des Aghlabides, six ans après sa fermeture.