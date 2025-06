Sénégal: Ousmane Sonko en Chine - Une visite stratégique sous le sceau du renforcement de l'axe Dakar-Pekin

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté Dakar ce vendredi matin pour une visite officielle en République populaire de Chine. À l'invitation de son homologue chinois, Li Qiang, ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Chine, mais aussi de la participation du chef du gouvernement sénégalais à la 15e édition du Forum d'été de Davos, prévue à Tianjin du 24 au 26 juin 2025.

Le Forum, placé cette année sous le thème « L'Entrepreneuriat pour une nouvelle ère », réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont ceux de Singapour, du Vietnam, de la Finlande et de l'Ouzbékistan.

Il s'agit de l'un des plus grands rendez-vous internationaux sur l'innovation économique, la transition technologique et les perspectives de croissance mondiale. Il réunit des dirigeants politiques, économiques, académiques et des représentants d'organisations internationales pour échanger sur les enjeux majeurs comme la relance économique, la dette mondiale, l'intelligence artificielle ou encore la transition énergétique.

Des engagements financiers s'élevant à plus de 100 milliards de FCFA par an

En plus de sa participation au Forum, Ousmane Sonko aura plusieurs rencontres bilatérales avec des autorités chinoises et des acteurs économiques de premier plan L'objectif est clair : consolider les liens entre Dakar et Pékin et faire avancer les projets structurants portés dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise

Depuis plusieurs années, la Chine est un partenaire stratégique du Sénégal avec des engagements financiers s'élevant en moyenne à plus de 100 milliards de FCFA par an.

Ces concours prennent la forme de prêts concessionnels, de subventions ou encore de prêts sans intérêts À ce jour, les conventions signées atteignent environ 2 014,3 milliards de FCFA, dont le récent accord de 100 millions de dollars pour la phase II du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

Les secteurs touchés par cette coopération sont vastes et englobent l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures, le numérique, l'énergie et les transports Parmi les projets emblématiques réalisés ou en cours figurent l'autoroute Ila Touba (406 milliards FCFA), l'autoroute Thiès-Mbour-Aibd (240 milliards FCFA), la future autoroute Mbour-Fatick-Kaolack (460 milliards FCFA), le projet de BRT, l'acquisition de centaines de bus pour Dakar Dem Dikk, la réalisation de 251 forages pour l'hydraulique rurale ou encore la rénovation de onze stades régionaux.

Redéfinir ses priorités de coopération internationale

Dans le domaine de l'éducation, l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein), financée par la banque ICBC, est en voie d'achèvement avant la prochaine rentrée universitaire Sur le plan technologique, le programme Smart Sénégal, estimé entre 60 et 87 milliards FCFA, vise à interconnecter les réseaux d'information dans les villes comme dans les campagnes.

S'y ajoutent des réalisations dans les domaines de l'énergie, comme la Boucle 90 kV de Dakar (23,6 milliards FCFA), la réhabilitation du réseau électrique de la capitale (41 milliards FCFA), l'extension de l'hôpital de Diamniadio, ou encore le projet hydroélectrique de Gouina.

La visite d'Ousmane Sonko intervient à un moment où le Sénégal entend redéfinir ses priorités de coopération internationale et affirmer une diplomatie économique offensive, tournée vers la souveraineté, la transformation industrielle et la transition numérique.

En participant au Forum de Tianjin, le chef du gouvernement compte aussi porter une voix africaine forte sur les questions de développement durable, de financement équitable et d'innovation au service des peuples.