Maroc: Devant le C24 de l'ONU - Le soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie se poursuit

Le Bénin a salué, devant le Comité des 24 de l'ONU (C24), l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour mettre un terme au différend régional autour du Sahara.

"Le Bénin salue l'Initiative marocaine d'autonomie, considérée par le Conseil de sécurité comme sérieuse et crédible, de même que nous nous réjouissons du nombre croissant d'appui dont elle ne cesse de bénéficier", a souligné le représentant permanent du Bénin auprès des Nations unies, l'ambassadeur Marc Hermanne Araba, lors de la session ordinaire du C24 qui se tient du 9 au 20 juin à New York.

Il a, en outre, relevé que les efforts du Maroc visant à stimuler le développement durable, en ses composantes économique, sociale et environnementale, au niveau de ses provinces du Sud, ainsi que l'ouverture de consulats généraux par de nombreux États à Laâyoune et Dakhla contribueront, sans nul doute, à renforcer les opportunités économiques et sociales au profit des populations.

L'ambassadeur du Bénin a appelé à la reprise du processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le "polisario".

Il a par ailleurs exprimé le soutien de son pays notamment aux efforts du Secrétaire général de l'ONU visant à parvenir à une solution politique, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.

De son côté, la Côte d'Ivoire a réitéré, devant le Comité des 24 de l'ONU, son "plein appui" à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.

"Mon pays, tout en saluant les efforts innombrables du Royaume du Maroc pour aboutir à une solution de compromis à ce différend, voudrait réaffirmer son plein appui à l'initiative de large autonomie pour le Sahara", soutenue par plus de 118 Etats membres de l'ONU, dont trois membres permanents du Conseil de sécurité, a souligné le représentant permanent de la Côte d'Ivoire, Tiémoko Moriko.

Il a affirmé que l'initiative d'autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité dans ses résolutions successives depuis 2007, est conforme au droit international, à la Charte et aux résolutions pertinentes des Nations unies.

"Elle a le mérite de prendre en compte les spécificités du Sahara marocain, en donnant l'occasion à ses habitants de s'impliquer activement dans la gestion de la vie politique et socioéconomique de cette région", a-t-il relevé, notant que ces populations choisissent librement leurs représentants locaux et nationaux, lors des différentes élections démocratiques organisées régulièrement dans le Royaume. Dans ce cadre, le diplomate ivoirien a salué la participation aux travaux du C24 de certains élus du Sahara marocain issus de ces scrutins.

Sur le plan économique, le diplomate a fait observer que les populations des provinces du Sud bénéficient des dividendes des investissements massifs engagés par le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement, ajoutant que ces réalisations ont significativement relevé le niveau de vie des habitants et amélioré l'indice de développement humain du Sahara marocain.

L'intervenant a également mis en avant le renforcement du rôle des Commissions régionales des droits de l'Homme à Laâyoune et Dakhla et la coopération exemplaire du Maroc avec le Haut-Commissariat des droits de l'Homme. Ces initiatives et actions louables prises par le Royaume méritent d'être saluées et attestent de la crédibilité de l'initiative de large autonomie qui confère aux habitants du Sahara marocain de nombreuses et importantes prérogatives.

Par la même occasion, le diplomate ivoirien a renouvelé le soutien de son pays au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations unies en vue d'aboutir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable. Il a, dans ce cadre, évoqué les efforts déployés par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura.

Le diplomate a, par ailleurs, salué le respect par le Maroc du cessez-le-feu, ainsi que sa coopération continue avec la MINURSO, exhortant les autres parties prenantes à se conformer aux Accords militaires existants et à oeuvrer en étroite coopération avec la Mission onusienne dans l'intérêt de la paix et la stabilité dans toute la région.

Il a, par ailleurs, indiqué que son pays demeure préoccupé par la situation des droits de l'Homme dans les camps de Tindouf, appelant à l'enregistrement et au recensement des populations qui s'y trouvent comme le recommandent le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité.

Et de conclure en appelant toutes les parties prenantes à faire preuve de réalisme et d'esprit de compromis et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique à ce différend autour du Sahara marocain, tel que recommandé par le Conseil de sécurité.

Pour sa part, l'Union des Comores a réitéré, devant le Comité des 24, son soutien "plein et entier" à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara.

"Mon pays renouvelle son soutien plein et entier à l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc comme solution politique crédible et durable à la question du Sahara", a souligné le représentant de l'Union des Comores.

Il a également relevé que cette initiative a suscité un appui international croissant et s'inscrit résolument dans la ligne des résolutions du Conseil de sécurité, qui privilégient une approche pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis, soulignant que le plan marocain d'autonomie offre une plateforme de dialogue porteuse d'espoir, dans le respect du droit international.

Par ailleurs, le diplomate s'est félicité des efforts continus déployés par le Royaume afin de promouvoir le développement des provinces du Sud, notant que les investissements engagés, notamment dans les domaines des infrastructures, des services de base et de l'économie verte témoignent de la volonté sincère du Maroc d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015 constitue un levier stratégique pour l'intégration régionale et la stabilité, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, salué l'engagement du Maroc dans le processus politique mené par les Nations unies, ainsi que les efforts menés par l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura.

Le diplomate a, par la même occasion, réaffirmé que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud, demeure une position constante de l'Union des Comores, rappelant que l'ouverture par son pays d'un consulat général à Laâyoune en est une illustration forte et fraternelle.

Il a enfin appelé à soutenir une approche réaliste, responsable et tournée vers l'avenir en faveur d'une solution politique mutuellement acceptable fondée sur l'initiative marocaine d'autonomie.