Congo-Brazzaville: Assainissement - La société Albayrak déploie ses services à Brazzaville

Deux mois après la signature d'un contrat de délégation de service public avec le gouvernement congolais pour la collecte des déchets solides et la gestion des services de propreté à Brazzaville et Pointe-Noire, la société turque Albayrak Waste management company a commencé à déployer, depuis le 19 juin, ses équipes sur le terrain dans la capitale congolaise.

Les employés d'Albayrak ont été aperçus au rond-point du 5 juin 1997, à Mpila, notamment à la place « Plus jamais ça » ; sur l'avenue Pointe hollandaise ; dans des artères de Poto-Poto et le long de l'avenue Amical-Cabral. Ils étaient aussi à pied d'oeuvre le premier jour sur le boulevard Denis-Sassou-N'Guesso, aux abords du ministère des Finances. Balais et pelles en mains, ces ouvriers sont visiblement déterminés à redorer l'image de la capitale congolaise, jadis « Brazza la verte ».

Bien encore timide, le déploiement des effectifs de la société turque Albayrak Waste management company s'inscrit dans la nouvelle approche gouvernementale, ayant pour base l'accord signé le 23 avril dernier. En effet, cette société de droit congolais va assurer, pendant cinq ans, l'entretien des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. A la différence avec la société Averda qui était liée au Congo par un forfait mensuel d'une trentaine de milliards francs CFA, le contrat avec Albayrak est axé sur le tonnage. A Brazzaville, cette société devra travailler quotidiennement sur 1000 tonnes de déchets et à Pointe-Noire 500 tonnes.

Un modèle aussi réaliste qu'avantageux dont la mise en oeuvre devrait renforcer la salubrité dans les deux villes, selon l'exécutif. « Nous étions au coût forfaitaire avec Averda. Dans le contrat actuel, nous sommes plutôt sur le tonnage, à savoir que les estimations sur Brazzaville et Pointe-Noire sont de 1500 tonnes, soit 1000 tonnes à Brazzaville et 500 tonnes à Pointe-Noire. Ce qu'il faut encore prouver et valider à travers des points bascules », déclarait le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, à la signature de l'accord.

Le gouvernement, ayant décidé de tenir ses engagements dans l'exécution de ce contrat, en prenant des dispositions nécessaires dans la loi de finances 2025 en ce qui concerne les questions d'assainissement, compte sur l'efficacité et les performances d'Albayrak Waste management au regard de l'urgence. D'après la direction générale d'Abayrak, ce démarrage d'activités avec quelques agents seulement est juste symbolique. Car l'activité prendra progressivement de l'ampleur à Brazzaville et s'étendra à Pointe-Noire. D'autres agents seront déployés au fur et à mesure, d'autant plus que la société est en phase de remise avec la mairie de Brazzaville. Le but étant de récupérer le local et les engins laissés par Averda.