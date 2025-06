Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Les bénéficiaires du PSIPJ déjà en action

Une équipe du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ) a effectué, le 20 juin, au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Cefa) de Brazzaville, une mission d'inspection pour se rendre compte de l'effectivité de la formation des jeunes congolais qui ont bénéficié des services du projet.

Près de deux cents jeunes sont en formation dans divers métiers au Cefa des métiers de bois de Brazzaville grâce à l'accompagnement et l'appui du PSIPJ. En présence du chef du centre, Gaspard Openda, les délégués du projet qui étaient accompagnés des médias ont visité les différents ateliers et espaces de formation.

Selon Gaspard Openda, tout se passe bien et les apprenants sont plongés dans une formation qui combine la théorie et la pratique. Pour lui, le Cefa qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique qui offre des formations dans plusieurs secteurs et garantit le suivi post formation.

Les encadreurs saluent le dynamisme et l'engouement de leurs élèves, la formation dans plusieurs domaines selon le choix des bénéficiaires. Ils sont repartis, entre autres, entre la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la soudure, l'électricité et bien d'autres.

« Je suis actuellement avec mes collègues en train de faire un travail pratique. L'encadreur nous a demandé de réaliser une fondation qui servira de soubassement d'un bâtiment. En tout nous sommes suivis du début jusqu'à la fin des exercices. Merci beaucoup au projet et à toutes les parties prenantes. Après cette formation, je serai autonome et je serai apte de former également les jeunes et de réaliser des travaux grâce à mon entreprise », a indiqué Aristide Ngoma, un apprenant.

Ce projet considère l'apprentissage comme la clé de l'insertion des jeunes vulnérables. Le PSIPJ est placé sous tutelle du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il est financé par la Banque mondiale et vise à renforcer l'impact du projet Lisungi de réponse d'urgence à la covid en étendant les interventions vers les jeunes en situation de vulnérabilité en vue d'accroître leur résilience. Le PSIPJ est exécuté dans quatre localités du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Il comprend plusieurs composants dont l'expansion du projet Lisungi, le renforcement du système de protection sociale et la gestion-suivi-évaluation du projet. Il a atteint actuellement son composant 6 qui vise l'inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Ce dernier est mis en oeuvre dans les villes et favorise l'auto emploi ainsi que l'apprentissage de métiers chez les jeunes bénéficiaires.

Le spécialiste inclusion productive des jeunes du PSIPJ, Destaing Andongui, a expliqué que ces jeunes congolais qui sont issus des milieux démunis sont pris en charge. Au total, le projet ambitionne de former 40 000 jeunes à l'entrepreneuriat, dans la sous-composante 6-1 tandis que la deuxième sous-composante est axée sur l'apprentissage pratique d'un métier auprès de centres agréés ou de maîtres artisans et prévoit la formation de 5 000 jeunes dans les secteurs variés et adaptés aux besoins du marché local.

Destaing Andongui, par la suite, a expliqué que dans le souci de favoriser la régularité et la persévérance des apprenants, le PSIPJ met à disposition des primes de transport et de nutrition. Une subvention pour amorcer l'insertion professionnelle est également prévue.