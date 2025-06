Afrique: L'Éthiopie a organisé son dernier atelier de validation sur la mise en oeuvre de la ZLECA.

Addis-Abeba — Le dernier atelier de validation de la stratégie de mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) de l'Éthiopie s'est tenu aujourd'hui afin de finaliser la feuille de route de l'engagement du pays dans cette zone.

Organisé conjointement par la CEA et le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, cet atelier a réuni diverses parties prenantes.

Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a déclaré que cet atelier de validation constituait une étape importante dans la mise en oeuvre de la ZLECA par l'Éthiopie, garantissant ainsi les intérêts nationaux, atténuant les risques et exploitant pleinement le potentiel du marché continental.

Selon lui, la signature et la ratification de la ZLECA en 2019 ont marqué un net changement, passant d'une position commerciale traditionnellement prudente à une approche plus ouverte et axée sur les opportunités du commerce continental.

« L'Éthiopie a toujours considéré la ZLECA non seulement comme un accord commercial, mais aussi comme un pacte de développement nous permettant de repenser notre économie, de diversifier nos partenariats et de créer de nouvelles opportunités en Afrique », a-t-il souligné.

Le ministre a également souligné les récents efforts de libéralisation, notamment la loi de 2024 autorisant les banques étrangères, la libéralisation du secteur des télécommunications de 2021 et la levée des restrictions à la participation étrangère dans la logistique et le transport, comme des étapes fondamentales pour attirer l'expertise internationale et améliorer l'efficacité commerciale.

Kassahun a également partagé son point de vue sur la croissance économique robuste de l'Éthiopie, avec un taux de croissance impressionnant du PIB de 8,1 % pour l'exercice 2023/24 et des recettes d'exportation dépassant les 8 milliards de dollars, une performance « extraordinaire » dans l'histoire commerciale de l'Éthiopie.

Il a affirmé la détermination de l'Éthiopie non seulement à participer à la ZLECA, mais aussi à en façonner l'évolution et à garantir qu'elle ait un impact réel pour les citoyens et le continent.

Le directeur général de l'Institut d'études politiques, Fikadu Tsega, a pour sa part déclaré que le projet de stratégie avait été examiné par des experts techniques et le Comité national de mise en oeuvre.

Des discussions ont également été menées avec de multiples parties prenantes issues du gouvernement, du secteur privé, d'organisations non gouvernementales et d'institutions multilatérales.

Selon lui, la mise en oeuvre de la stratégie nécessite un effort coordonné entre les parties prenantes à plusieurs niveaux, ainsi qu'un suivi et un soutien continus.

« L'ISP continuera de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie et de l'accord par tous les moyens possibles, en fonction de ses capacités et de ses coûts », a promis le directeur général.