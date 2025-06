Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse le cap des 12 000 milliards de FCFA ce vendredi 20 juin 2025.

Pour la première fois, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé le cap des 12 000 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 20 juin 2025.

Celle capitalisation s'est en effet établie à 12 070,845 milliards de FCFA contre 11 990,455 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 80,39 milliards. Ce niveau de capitalisation témoigne du dynamisme de la cinquième bourse des valeurs mobilières du continent avec 48 sociétés cotées.

Le niveau atteint par la capitalisation du marché des actions est en corrélation avec l'embellie notée depuis quelques jours au niveau des indices. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a gagné 0,67% à 313,02 points contre 310,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,72% à 156,33 points contre 155,21 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en hausse de 1,00% à 130,89 points contre 129,60 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 1,899 milliard, à 10 446,980 milliards de FCFA contre 10 448,879 milliards FCFA le jeudi 19 juin 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,655 milliard de FCFA contre 1,341 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 540 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,74% à 9 850 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 3,59% à 12 845 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 3,44% à 1 655 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 11 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 660 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,52% à 1 160 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 585 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,42% à 1 610 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,21% à 665 FCFA).