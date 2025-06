Ile Maurice: Une explosion de sons pour célébrer le 21 juin !

Le 21 juin de chaque année, les centres commerciaux et les restaurants se transforment en scènes musicales. C'est la Fête de la musique, un événement joyeux et universel où tout le monde est invité à jouer, chanter et écouter de la musique. Mais connais-tu cette fête, comment elle a vu le jour et quel est son but ? Suis-nous pour en savoir plus

La Fête de la musique est née en France, en 1982. Elle a été imaginée par Jack Lang, qui était alors ministre de la Culture, avec l'aide du musicien Maurice Fleuret. Leur idée était simple mais géniale : faire descendre la musique dans la rue et la rendre accessible à tous, sans barrières ni billets d'entrée. À l'origine, un simple constat : selon une étude de l'époque, un Français sur deux jouait d'un instrument. Pourquoi ne pas leur offrir une scène libre, juste pour le plaisir de partager leur passion ? C'est ainsi que le 21 juin, jour du solstice d'été, soit le jour le plus long, est devenu celui de la musique pour tous et partout.

🟦 Son but

Son but est double, soit : célébrer la diversité musicale (rock, jazz, rap, classique, reggae, électro, tout est bienvenu !) et encourager les jeunes musiciens à se lancer, sans pression, devant un public. Aujourd'hui, la Fête de la musique ne s'arrête plus à la France. Elle est fêtée dans plus de 120 pays ! Du Japon au Canada, en passant par la Colombie et le Sénégal, cette fête est devenue un rendez-vous mondial des amoureux du son et Maurice n'y fait pas exception.

🟦Tout un programme chez nous

Divers programmes sont mis en avant par plusieurs institutions. À titre d'exemple, au Conservatoire national François Mitterrand, une journée entière sera dédiée à la musique demain. Tu pourras découvrir et mieux comprendre les instruments musicaux, jouer à des jeux autour de la musique ou encore assister à des concerts. À l'Institut français de Maurice, des ateliers autour de la musique sont proposés demain également. Certains profitent de la Fête de la musique pour sensibiliser autour d'un sujet essentiel comme c'est le cas avec le centre commercial La Croisette à Grand-Baie, qui s'associe à l'organisation non gouvernementale Enn Rêve Enn Sourir pour lancer le Smile Breast Cancer Care Project, une initiative en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ainsi, plusieurs activités telles que les prestations de la chorale d'enfants «Les Voix du Nord», de Laura Beg ou encore de Blakkayo, chanteur emblématique de la musique locale, auront lieu aujourd'hui et demain au centre commercial. À toi de faire ton choix.

🟦 La parole à Maista, artiste

«Selon moi, il y a une mauvaise interprétation de la Fête de la musique. De nombreuses personnes pensent qu'il ne s'agit que de mettre de la musique et de faire la fête. Or, la Fête de la musique c'est l'occasion de mettre en avant notre musique et nos artistes, et pour ce faire, chaque année, cette journée aurait dû s'accompagner d'un thème, par exemple un artiste qui aurait contribué à l'avancement de la musique mauricienne ou encore autour de la ravanne, du triangle. Il existe plein de sujets qu'on aurait pu développer. Cette célébration ne doit pas simplement être associée à la fête mais elle doit aussi être le moment de mettre en avant notre culture musicale. Il aurait fallu aussi avoir des ateliers avec des artistes ou des acteurs musicaux internationaux. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de mieux nous éduquer.»