Sénégal: Kaolack - 7839 tonnes de semences d'arachide réceptionnées, soit 70% du quota prévu pour la région (DRDR)

Kaolack — Sur les 11 300 tonnes de semences d'arachide réservées à la région de Kaolack (centre), 7.839 ont été réceptionnées, soit un pourcentage de 70% du quota, a-t-on appris, vendredi, du directeur régional de développement rural (DRDR), Samba Gaye.

"Il y a une bonne évolution parce qu'il était prévu de réceptionner 11 300 tonnes de semences. Aujourd'hui, 7839 tonnes ont été réceptionnées, soit 70% du total prévu dans la région de Kaolack", a-t-il notamment révélé.

M. Gaye faisait le point de la mise en place des semences, au terme d'une visite qu'il a effectuée dans différentes localités de la région de Kaolack, notamment dans quelques points de distribution.

"Sur l'ensemble des semences reçues et destinées aux producteurs agricoles de la région, les cessions se situent à 3483 tonnes, soit 44% des semences", a-t-il précisé dans un entretien avec des journalistes.

Réagissant à la sortie de certains producteurs qui déplorent la quantité de semences "insuffisante" et leur qualité "défectueuse", Samba Gaye a dit : "En termes de quantité, les prévisions sont toujours respectées. Pour la qualité des semences, les organisations de producteurs et du CNCR (Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal) qui ont des représentants au niveau des différentes commissions de distribution, ont estimé que la qualité des semences est bonne", a affirmé le DRDR de Kaolack.

"Peut-être qu'il existe certaines commissions où, exceptionnellement", des producteurs "ont eu à rejeter certains sacs ou certains camions chargés de semences. Mais, globalement, de manière satisfaisante, comme ça se passait auparavant, l'évolution de la situation est très bonne", a-t-il fait valoir.

Sur le terrain, les producteurs sont dans la phase de préparation des champs, mais il y a aussi les semis à sec. "Et comme l'hivernage approche, il y a quelques travaux de défrichage, etc., qui restent à faire. Mais, globalement, je pense que les producteurs sont prêts", a dit M. Gaye.

La région de Kaolack a reçu ses premières pluies le 1er juin, d'autres précipitations ont été enregistrées par la suite. Depuis, la région est à sec.

Une situation qui coïncide avec la mise en place, par les Opérateurs privés stockeurs (OPS), des semences et des engrais. Une bonne partie du matériel agricole étant déjà disponible et distribuée aux bénéficiaires, selon le DRDR.

"La particularité pour le département de Nioro du Rip, c'est que nous sommes en train de tester un projet pilote de digitalisation de la distribution des semences et des engrais. Ce qui permettrait de faciliter davantage ce mécanisme et d'informer à temps les producteurs agricoles qui en seront bénéficiaires", a-t-il expliqué.

Par rapport à la distribution des engrais, Keur Madiabel, Ndiba Ndiayène, Gandiaye et d'autres localités ont déjà reçu leurs quotas, a-t-il assuré, soulignant que la réception de ces intrants se fait en présence des forces de défense et de sécurité, des organisations de producteurs, des élus et chefs de village. Ces derniers doivent être membres des commissions de distribution des intrants agricoles.

"Nous appelons les producteurs à aller au niveau de ces commissions et sous-commissions pour récupérer leurs quotas de semences d'arachide. Parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup d'espaces disponibles au niveau des magasins de stockage. Il va falloir qu'ils aillent, le plus rapidement possible, récupérer leurs semences et engrais", a-t-il lancé.

D'après lui, une réunion de coordination est prévue avec les opérateurs privés stockeurs qui doivent livrer les engrais, pour que le processus se passe de manière concertée avec les chefs de service départemental de développement rural (SDDR) et les présidents de sous-commissions.