Tunisie: 30 ans de la FIPA - Le pays capte plus de 45 milliards d'euros d'IDE

"Malgré les chocs internes et externes des dernières années, l'économie nationale reste attractive pour les investissements directs étrangers, qui ont augmenté de plus de 26 % en 2024 par rapport à 2023", a affirmé, vendredi, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, lors de la cérémonie célébrant le 30e anniversaire de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA Tunisia).

Le ministre a souligné que les entreprises étrangères installées en Tunisie constituent un moteur essentiel de la transformation du tissu économique national. Elles contribuent fortement à la création d'emplois -- 450 000 postes, représentant près de 20 % de l'emploi dans les secteurs industriel et tertiaire --, à la diversification sectorielle ainsi qu'au maintien des équilibres macroéconomiques, puisque 55 % des exportations tunisiennes sont générées par des entreprises à capitaux étrangers.

"Grâce aux efforts déployés par la FIPA depuis sa création, la Tunisie compte aujourd'hui 4 004 entreprises à participation étrangère, représentant un stock cumulé d'investissements directs étrangers de plus de 45 milliards d'euros. La FIPA a également facilité l'implantation de plus de 120 centres de recherche et développement, faisant de la Tunisie un hub régional pour les services informatiques", a-t-il ajouté.

Toujours selon lui, la FIPA a su évoluer au fil des années, passant d'une logique strictement promotionnelle à une logique d'accompagnement stratégique et de valorisation de l'image du pays.

Le ministre a par ailleurs indiqué que les prochaines années seront marquées par de grands défis, mais aussi par des opportunités inédites, liées notamment à la transition énergétique, à la digitalisation, à la relocalisation industrielle, à l'intelligence artificielle, au développement durable, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et sanitaire.

"Face à ces enjeux, l'approche adoptée par la Tunisie repose sur trois piliers : la modernisation de l'administration, le renforcement des compétences, et le développement des territoires afin de réduire les inégalités régionales", a-t-il encore précisé.

Interrogé sur l'idée de fusion des structures chargées de l'investissement, Samir Abdelhafidh a indiqué que cette option est actuellement à l'étude, afin d'identifier les meilleurs scénarios possibles pour favoriser davantage l'attraction de capitaux étrangers.