Afrique de l'Ouest: Bignona - Une délégation bissau-guinéenne à Soutou pour s'imprégner des bonnes pratiques agroécologiques

Soutou (Bignona) — Des acteurs de développement venus de la Guinée-Bissau et une délégation de l'ONG SWISSAID ont fait une immersion à la ferme Eco From Africa de Soutou, un village du département de Bignona (sud), pour "s'imprégner des bonnes pratiques agroécologiques".

"Dans le but d'améliorer son approche en matière de conseil agricole et d'appui aux acteurs et organisations paysannes, une délégation de SWISSAID et de ses partenaires se sont rendus à la ferme agroécologique Eco From Africa au Sénégal afin de s'inspirer de son expérience", a fait savoir Clément Sambou, co-fondateur d'Eco From Africa.

Cette visite qui a duré cinq jours (du 16 au 20 juin) a permis, selon lui, de partager avec la délégation bissau-guinéenne, "le modèle de dynamique pour une transition agroécologique développé au Sénégal, plus précisément à Soutou, dans le but de créer une synergie entre les acteurs de ce pays pour relever les défis de la transition agroécologique".

Selon Duarte Alfred Mendes, un des participants bissau-guinéens, cette visite au Sénégal leur permettra de "démultiplier l'expérience et les bonnes pratiques agroécologiques acquises à Eco From Africa, une fois de retour en Guinée-Bissau".

Prenant part à la visite, Blaise Burnier, coordinateur régional de SWISSAID pour l'Afrique de l'Ouest, a indiqué que son ONG prévoit de mettre en place un centre d'expérimentation en Guinée-Bissau.

Clément Sambou a rappelé que Eco From Africa est une start-up sociale engagée dans une transition agroécologique au Sénégal.

"Son objectif principal est de démontrer qu'il est possible de produire autrement et d'encourager les autres à utiliser les pratiques agroécologiques pour répondre de manière efficace et globale aux défis socio-économiques tout en préservant l'environnement", a-t-il rappelé.

Pour ce faire, a ajouté M. Sambou, Eco From Africa a mis en place une ferme de démonstration dont l'objectif est de faire connaître et de promouvoir les pratiques agroécologiques, afin de mieux valoriser les terres, de renforcer la base socio-économique des communautés et de protéger l'environnement.

Selon lui, "depuis son installation, la ferme fournit des services de qualité en matière de pratiques agroécologiques telles que la rotation des cultures et les cultures associées, l'agroforesterie, les stratégies de gestion de l'eau, les buttes de permaculture, l'utilisation de répulsifs naturels et de méthodes de fertilisation naturelle des sols, l'élevage de bétail et de volaille".

Il a expliqué que l'objectif de la visite de la délégation bissau-guinéenne à Soutou "est d'apprendre de l'expérience du Sénégal en matière de mise en place et gestion d'un champ de démonstration pour la promotion des pratiques agroécologiques".