Algérie: Alger - Coup d'envoi de la 6e édition de la grande campagne de nettoiement

ALGER — La 6e édition de la grande campagne de nettoiement des quartiers et communes d'Alger, a été lancée vendredi, à travers l'ensemble des circonscriptions administratives de la capitale.

Cette campagne qui se poursuivra jusqu'à samedi, s'est déroulée sous la supervision du wali d'Alger, M. Mohamed Abdennour Rabhi, suscitant une grande satisfaction auprès des habitants des communes de la capitale.

Cette campagne a vu une large participation des différents services de la wilaya et des établissements sous tutelle qui ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires, en sus des acteurs de la société civile, dont les Scouts musulmans algériens (SMA), le Croissant-Rouge algérien (CRA), les associations, les comités de quartiers et les associations de jeunes.

La campagne a été marquée par le nettoyage et l'ornement des rues, des quartiers et des espaces publics des différentes communes d'Alger notamment les places publiques, les espaces forestiers et les gares routières, outre les opérations de reboisement.

Cette opération tend à ancrer la culture du nettoyage, à préserver l'environnement, et à renforcer l'action associative, selon les organisateurs.

Pour rappel, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, avait présidé, mardi dernier, une réunion du Conseil exécutif de la wilaya, consacrée au suivi de plusieurs dossiers, dont l'ouverture de la saison estivale, la prochaine rentrée scolaire et les préparatifs liés à l'organisation de la 6e édition de la grande campagne de nettoiement.