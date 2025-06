Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 juin 2025

revue de presse

La BRVM franchit les 12 000 Mds FCFA de capitalisation

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a franchi, ce vendredi 20 juin 2025, une nouvelle étape de son développement, en atteignant une capitalisation boursière record de 12 070 milliards FCFA, soit plus de 21 milliards USD.

Le niveau inédit de la capitalisation boursière de la BRVM, à 12 070 milliards FCFA, témoigne du dynamisme exceptionnel de la place financière régionale, commune aux huit pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Les données indiquent, par rapport au 31 décembre 2024, que la capitalisation du marché des actions enregistre une progression de 19,76%. Sur les cinq dernières années, la performance du marché s’est établie à 176% (+39,33% en 2021 ; +24,23% en 2022 ; +5,38% en 2023 et +26,51% en 2024). (Source apanews)

Mort d'Edgar Lungu : Le président zambien met fin prématurément au deuil national

Alors que le corps de l'ancien président Edgar Lungu devait être rapatrié pour des funérailles officielles en Zambie, sa famille a annoncé ce vendredi 20 juin qu’il sera finalement enterré en Afrique du Sud.

La dispute se poursuit autour de la dépouille d'Edgar Lungu, mort le 5 juin en Afrique du Sud, à 68 ans. Le corps de l'ancien président devait être rapatrié avec les honneurs militaires mercredi pour être exposé publiquement avant son enterrement. Mais à la dernière minute, sa famille a refusé de laisser le corps de l’ancien président à l’armée sud-africaine.

Elle a voulu protester contre l'organisation des funérailles par le gouvernement zambien. Surtout, elle refuse que le président Hakainde Hichilema accueille la dépouille, a-t-elle annoncé dans un communiqué publié sur le Lusaka Times. (Source RFI)

Madagascar : Une destination touristique sur de bons rails

D’ici trois ans, la Grande-Île espère voir tripler son nombre de visiteurs en attirant des investisseurs privés dans l’hôtellerie. Cependant, elle ne dispose pas encore d’infrastructures routières et aéroportuaires adaptées.

« Cinq hôtels cinq étoiles sortiront de terre dans les prochains mois », a promis le président malgache, Andry Rajoelina, jeudi 12 juin à Antananarivo, en ouverture du Salon international du tourisme de Madagascar. En renforçant en priorité son offre de luxe, la Grande-Île veut accueillir 1 million de visiteurs internationaux en 2028, contre 315 000 en 2024. (Source Lemonde Afrique)

Niamey chasse Orano et nationalise la société des mines de l'Aïr

Le gouvernement nigérien a annoncé jeudi la nationalisation de la Somaïr, société d’exploitation d’uranium contrôlée jusqu’ici par le groupe français Orano.

Dans un communiqué publié jeudi à l’issue du Conseil des ministres, le gouvernement accuse Orano , l'entreprise détenue majoritairement par l’État français de s’approprier une part disproportionnée de la production d’uranium et d’adopter un comportement jugé « irresponsable, illégal et déloyal ».

Les autorités nigériennes dénoncent : le rapatriement par Orano des employés français sans préavis, des tentatives répétées d’arrêt de production lors des conseils d’administration, l'annonce de perte de contrôle de la SOMAÏR et plainte contre l’État du Niger, la déconnexion du système informatique global et résiliation des licences, la tentative de vente de ses parts. De plus, Orano a cessé la réhabilitation du site de COMINAK, violant ses obligations légales, écrit le communiqué. (Source Africanews)

Nigeria : Abuja accueille le premier sommet économique ouest-africain, les pays de l’AES attendus

Le Nigeria organise, les 20 et 21 juin à Abuja, un sommet économique régional qui se veut décisif. Sans le parrainage de la Cédéao, cette initiative portée uniquement par le Nigeria vise à faire d’Abuja un pôle stratégique de commerce et d’investissement en Afrique de l’Ouest.

Y sont attendus des chefs d’État, ministres, investisseurs, dirigeants du secteur privé, institutions de développement, ainsi que, potentiellement, des représentants des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), en rupture avec la Cédéao.

Ce sommet répond à un engagement pris par Bola Ahmed Tinubu en 2023 à Bissau : organiser un grand rendez-vous régional autour des questions économiques. Cette rencontre à Abuja s’inscrit dans les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et ambitionne d’aller au-delà des discours. (Source africapresse)

Au Mali, plusieurs localités sous blocus djihadiste

De sources locales, le 09 juin dernier, le chef de village et dix autres habitants de Barké Daga dans la commune de Diafarabé, située dans la région de Mopti au centre du Mali, ont été enlevés par les combattants du Jnim, le groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. Sur place, les djihadistes ont bloqué les accès à la localité après une incursion début mai de l'armée malienne qui aurait fait, d'après plusieurs sources locales, plusieurs victimes civiles.

Dans la zone, outre les habitants de Barke Daga, certains parmi les villages voisins de Tielembeya, Daro ou encore Kara, ont été contraints de fuir face à l’avancée des djihadistes ayant prêté allégeance au prédicateur Iyad Ag Ghaly. Les activités tournent ainsi au ralenti, selon cet habitant de Diafarabé qui décrit une situation critique et interpelle les autorités :

"Le blocus pèse énormément sur nous. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Les bois de chauffe que nous chargeons durant la saison froide pour aller à la pêche sont partis en fumée. De même que les véhicules de transport que nous garons derrière le fleuve, les djihadistes les ont également brûlés". (Source Deutsche welle)

Projet de loi sur les partis politiques au Gabon : Ndong Obiang auditionné par le Sénat

Adopté par une majorité de 59 voix pour et 7 voix contre par l’Assemblée nationale de transition, le projet de loi sur les partis politiques est désormais en discussion au Sénat de Transition. Auditionné ce 20 juin 2025 par les vénérables sénateurs, le ministre de la Réforme et des relations avec les institutions, François Ndong Obiang a défendu ce texte, qu’il a porté.

Devant les sénateurs, le membre du gouvernement a présenté les grandes lignes ainsi que les objectifs majeurs de cette réforme. Laquelle est centrée sur la modernisation du cadre juridique des partis politiques. Selon François Ndong Obiang, ce projet est le fruit d’un processus inclusif mené avec les représentants des partis politiques, des experts et des doyens de la République. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique d’assainissement et de redéfinition du paysage politique national, exprimée par les gabonais lors du Dialogue national inclusif. (Source GabonMediaTime)

Togo : Dialogue citoyen pour booster la participation féminine aux élections

A quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les élections locales, le Groupe de réflexion et d’action Femmes, Démocratie et Développement (GF2D) a organisé à Lomé un dialogue citoyen en faveur des femmes.

L’objectif : corriger la faible représentativité féminine sur les listes électorales et renforcer leur engagement dans la gestion des affaires publiques.

Réunissant des femmes issues de divers secteurs professionnels, les échanges ont permis de réfléchir aux leviers pour encourager le leadership féminin dans un contexte politique encore largement dominé par les hommes. (Source togonews)

Assemblées Générales d’Afreximbank 2025 : Plus de 6 000 délégués attendus à Abuja

Du 25 au 28 juin 2025, plus de 6 000 délégués, dont une trentaine de chefs d’État et des centaines de leaders économiques, se retrouveront à Abuja au Nigéria pour les 32èmes Assemblées Générales d’Afreximbank.

Sous le thème « Construire l’avenir sur des décennies de résilience », ce sommet incontournable se penchera sur les défis du commerce intra-africain, de l’industrialisation et des investissements durables. L’occasion de façonner l’avenir économique du continent, en visant une croissance plus inclusive et des partenariats renforcés pour les années à venir. (Source Africa 24)

En Guinée, le gouvernement de Mamadi Doumbouya reprend la main sur les élections

Si la Ceni n’a pas permis d’organiser des scrutins incontestés, la création par le président de la transition d’une nouvelle Direction générale des élections fait débat. Tandis que l’opposition épingle une administration partisane, le gouvernement dénonce des préjugés.

Le gouvernement guinéen a décidé de se réapproprier l’organisation des élections et des référendums. En Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l’a acté, le 14 juin, par décret, en créant une Direction générale des élections (DGE), « placée sous l’autorité » du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD). (Source Jeune Afrique)