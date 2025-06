Soudan: Le Premier ministre annonce son intention de former un nouveau gouvernement

Nommé au poste de Premier ministre le mois dernier par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, Kamil Idriss a annoncé jeudi 19 juin son intention de former son gouvernement. Composé de 22 membres, il fera la part belle aux civils et aux experts indépendants et non aux responsables de partis politiques, a fait savoir celui-ci.

Le Soudan aura bientôt un nouveau gouvernement, le premier depuis la démission du précédent Premier ministre Abdallah Hamdok après le coup d'État de 2021. « Un gouvernement de l'espoir », a annoncé le Premier ministre Kamil Idriss qui a indiqué vouloir nommer des « technocrates non partisans », promettant aussi au passage d'effacer les quotas politiques et le népotisme et de procéder à des nominations fondées sur l'expérience, la compétence et l'intégrité.

« Il s'agit d'un message positif envers la communauté internationale », estime un chercheur, alors que certains pays réfléchissent aujourd'hui à rétablir leurs relations diplomatiques avec l'administration soudanaise après les avoir interrompues après le putsch de 2021.

Mais cette déclaration inquiète également, notamment parce qu'elle balaie l'accord de paix de 2020 qui prévoyait un partage du pouvoir avec les groupes armés du Darfour qui se battent aux côtés de l'armée soudanaise contre les paramilitaires des FSR du général Hemetti. Grâce à lui, Djibril Ibrahim, le chef du JEM, l'un des groupes armés du Darfour, était par exemple devenu ministre de l'Économie tandis que Minni Minawi, le chef du mouvement de libération du Soudan, avait été nommé ministre des Mines.

« Depuis la reprise de Khartoum, d'al-Jazira et d'al-Obeid par l'armée soudanaise, son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, semble confiant et pense qu'il peut se passer de ces groupes armés », réagit un analyste, qui ajoute : « Mais sans eux, les forces armées soudanaises ne pourront jamais reprendre le Darfour ».