Libye: Souveraineté, sécurité, élections... ce qu'il faut retenir de la conférence de Berlin

Une nouvelle réunion s'est tenue à Berlin, vendredi 20 juin, pour tenter de sortir la Libye du blocage actuel. Cette rencontre, coprésidée par la cheffe de la Mission de l'ONU en Libye (Manul), Hanna Tetteh, et l'ambassadeur allemand Christian Buck, a rassemblé 23 pays ainsi que les principales organisations régionales et internationales, dont l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Union européenne. Il s'agissait de la première réunion du Comité international de suivi sur la Libye (IFCL) en format plénier depuis octobre 2021.

Dans leur communiqué final, les participants ont réaffirmé « leur engagement à un processus politique libyen dirigé et contrôlé par les Libyens eux-mêmes, avec l'appui des Nations unies ». Ils ont également rappelé « leur plein respect pour la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye », ainsi que leur volonté de « s'abstenir de toute ingérence » dans ses affaires intérieures.

Les membres du comité ont déploré l'impasse politique actuelle, qu'ils considèrent comme un « risque croissant pour l'unité et la stabilité de la Libye », alors que la situation économique et financière du pays se détériore rapidement. Ils ont aussi exprimé « leur préoccupation face aux récents affrontements armés », notamment à Tripoli, « ayant causé des pertes civiles et des destructions d'infrastructures ».

Malgré les tensions, les participants ont salué les initiatives des acteurs libyens en faveur de la réconciliation nationale et reconnu « le rôle constructif de l'Union africaine ».

Vers une feuille de route électorale

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a de son côté réaffirmé « son engagement auprès du grand public et des acteurs politiques et sécuritaires pour obtenir un consensus autour d'une feuille de route menant à des élections et à des institutions unifiées ».

Enfin, les membres du comité ont convenu « de tenir des réunions régulières en format plénier et de renforcer le rôle actif et coordonné des quatre groupes de travail - politique, économique, sécurité, droits humains et droit international humanitaire », pour soutenir la transition politique en Libye.