Afrique de l'Est: Négociations sur les Îles Eparses - Madagascar mise sur un comité scientifique fraîchement mis en place

À quelques jours de la réunion de la commission mixte franco-malgache prévue le 30 juin à Paris, Madagascar restructure sa délégation et réaffirme ses revendications sur les Îles Éparses. Mais derrière la fermeté du discours officiel, des signes laissent entrevoir une possible évolution stratégique face à la proposition française de cogestion.

Le dossier des Îles Éparses, archipel stratégique de l'Océan Indien sous contrôle administratif français mais revendiqué par Madagascar depuis les années 1970, revient sur la table des négociations dans les relations franco-malgache. Le prochain rendez-vous se tiendra à Paris le 30 juin prochain. Cette nouvelle étape du dialogue bilatéral intervient dans un contexte géopolitique mouvant, où les enjeux environnementaux, économiques et identitaires se croisent.

En vue de cette rencontre dans la capitale française, le gouvernement malgache a mis en place un « comité scientifique » regroupant des cadres issus de plusieurs ministères notamment les Forces Armées, Affaires étrangères, Justice, Économie et Finances, Enseignement supérieur, Mines, Pêche et Économie bleue, Environnement, ainsi que l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF). Une première réunion préparatoire s'est tenue hier vendredi 20 juin au ministère des Affaires étrangères à Anosy. Selon ce ministère, la mission de la délégation est d'« affiner la position de Madagascar pour ces discussions stratégiques, qui touchent à notre identité, notre histoire et la valorisation de nos ressources naturelles ». Une formulation lourde de sens, qui place la question des Îles Éparses au coeur des priorités diplomatiques du pays.

Novembre 2019

Mais cette nouvelle configuration de la délégation contraste avec celle de novembre 2019, lors du premier round de discussions à Antananarivo. À l'époque, des figures de premier plan comme le juriste international Raymond Ranjeva, fin connaisseur du dossier, avaient été impliquées. Cette fois, aucune indication officielle ne confirme sa participation. En revanche, la présence du vice-amiral Antoine de Padoue Ranaivoseheno, aperçu lors de la réunion préparatoire et qui faisait également partie de la délégation malgache en novembre 2019, pourrait indiquer un accent particulier mis sur les dimensions sécuritaires du dossier.

Sur le fond, la position officielle de Madagascar reste inchangée. Les Îles Éparses sont considérées comme une extension du territoire national, et leur restitution reste un objectif affirmé du gouvernement. Toutefois, les signaux sont moins tranchés qu'en 2019. L'absence de figures juridiques majeures dans la nouvelle délégation, conjuguée à la montée en puissance des ministères techniques, peut traduire un changement de posture, plus technique, plus pragmatique.

Complexe

De son côté, la France campe sur sa ligne. Aucun transfert de souveraineté, mais une cogestion environnementale, en mettant en avant la nécessité de préserver les écosystèmes exceptionnels de ces îles. Depuis 2019, Paris a multiplié les initiatives de classement environnemental et de recherche scientifique sur ces territoires des Îles Eparses, rendant de facto plus complexe toute revendication unilatérale. Reste à savoir, en effet, si le comité scientifique parviendra à redonner de la consistance à la position malgache, sans pour autant sacrifier les principes fondamentaux de souveraineté.