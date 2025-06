Madagascar Airlines - Air Austral - Un partenariat pour renforcer la connectivité régionale

La coopération régionale se concrétise aussi dans le secteur aérien. Madagascar Airlines et Air Austral ont signé un accord de partage de code et un accord tarifaire spécial (Special Prorate Agreement - SPA).

Un partenariat dont l'objectif est de renforcer la connectivité entre Madagascar, La Réunion et d'autres destinations régionales et internationales, tout en élargissant les options tarifaires et les opportunités de voyage pour les clients des deux compagnies. Concrètement, grâce à cet accord, les clients de Madagascar Airlines peuvent désormais réserver, sous numéro de vol MD, des trajets opérés par Air Austral entre La Réunion et plusieurs destinations malgaches : Antananarivo, Antsiranana, Nosy Be, Toamasina, et inversement.

En complément, ils bénéficient d'un accès simplifié, via La Réunion, aux liaisons long-courriers proposées par Air Austral, telles que Bangkok (BKK) et Johannesburg (JNB). De son côté, Air Austral accède à l'ensemble du réseau domestique de Madagascar Airlines grâce à l'accord SPA, offrant ainsi à ses clients un maillage plus complet du territoire malgache, avec des correspondances facilitées vers des destinations clés. Une nouvelle liaison inter-îles inédite. Autre nouveauté marquante, la mise en place d'une liaison inter-îles régionale exclusive, la liaison La Réunion-Toamasina-Sainte-Marie (RUN-TMM-SMS).

Cette passerelle aérienne régionale inédite dynamise les flux touristiques et économiques entre les îles, et propose une nouvelle destination de voyage aux passagers en provenance de La Réunion. Le vol Réunion-Tamatave d'Air Austral propose une connexion Tamatave-Sainte Marie opérée par Madagascar Airlines. Les vols en partage de code seront disponibles à la vente dans les systèmes de réservation des deux compagnies courant juin 2025.