Madagascar: Université d'Antananarivo - Dernier hommage hier au Pr Yvette Rabetafika Ranjeva

L'Université d'Antananarivo a rendu un ultime hommage à la Professeure Yvette Rabetafika Ranjeva, hier, dans le hall de la Présidence de ladite université à Ankatso.

À tour de rôle, le Président de l'Université, le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, le Chef de mention Langue anglaise et les membres de la famille ont rappelé l'héritage laissé par cette femme de lettres, cette « intellectuelle accomplie », au pays - et plus particulièrement à l'Université d'Antananarivo.

Première femme ambassadeure de Madagascar et représentante permanente du pays auprès de l'UNESCO, elle en a inspiré plus d'un. Dans leurs discours élogieux, les personnalités de cet établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont salué les années d'engagement qu'elle a consacrées à l'enseignement et à la recherche scientifique à Madagascar.

Ils ont également souligné son empreinte durable dans le domaine administratif au sein de l'Université d'Antananarivo. Cet hommage solennel fut pour cette grande « famille universitaire » une manière d'exprimer son soutien et sa compassion aux proches de la défunte, mais aussi, et surtout, de témoigner des liens d'amitié - voire fraternels - tissés au fil des années.