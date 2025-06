Madagascar: Forum - « Madagascar, terre d'opportunités » à Genève

La première édition du Forum économique « Madagascar, terre d'opportunités» qui s'est tenue à l'hôtel Mercure, à Genève, les 19 et 20 juin, est un événement organisé par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar (FCCIM), en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Genève-Antananarivo (CCIGA) et la Société SSL Group Holdings ainsi que la société Phenix Agency.

Lors de son discours d'ouverture officielle, l'ambassadeur de Madagascar en Suisse, Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, a tenu à souligner l'importance de cet événement pour le développement économique de Madagascar ainsi que la promotion du secteur privé malagasy. Le président de la FCCIM, également chef de la délégation malgache, Wing Wilfrid Laou-Po , a rappelé que l'objectif du Forum de Genève est d'établir des partenariats entre opérateurs malgaches et étrangers. Cet événement constitue, a-t-il souligné, une étape clé dans la promotion des partenariats entre Madagascar et l'Europe.

La présentation de « Choose Madagascar », faite par le président de la FCCIM a permis à l'assistance composée d'opérateurs malgaches et étrangers de découvrir les opportunités et les atouts économiques de Madagascar, ses secteurs porteurs, et ses perspectives de croissance.

Des représentants des Chambres de Commerce et d'Industrie d'Antsiranana, Toamasina et Vakinankaratra ont exposé les différentes opportunités d'investissements dans leurs régions respectives, soulignant la diversité et le potentiel de développement dans plusieurs secteurs clés. Le président de Fivmpama Paris, Denis Soumoudronga ayant fait le déplacement de Paris à Genève, a mis à profit le Forum « Madagascar, terre d'opportunités » pour présenter le nouveau financement MESO.

Des représentants du secteur privé ont partagé leurs expériences, leurs projets et leurs ambitions, illustrant concrètement le dynamisme entrepreneurial à Madagascar. Des rencontres BtoB ont également été organisées, après les séances de présentations et questions-réponses.