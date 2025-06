Sénégal: Formations professionnalisantes - L'Ussein déploie 36 licences selon le Recteur, Pr Diégane Diouf

L'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein) déploie 36 licences professionnalisantes sur la base d'une approche par compétences. L'information est du Recteur, Pr Diégane Diouf. Il s'exprimait lors de l'ouverture du forum des métiers, de l'emploi et de l'entrepreneuriat (19 au 21 juin) à Kaolack.

Un forum des métiers, de l'emploi et de l'entrepreneuriat se tient depuis le 19 juin 2025 à l'initiative de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein) en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Unchk). Dans son discours exploité par « Le Soleil », le Recteur, Pr Diégane Diouf, a affirmé que ce forum de trois jours (19 au 21 juin 2025), s'inscrit dans cette dynamique nationale et institutionnelle forte impulsée par la tutelle, celle de bâtir un enseignement supérieur professionnalisant, inclusif et ancré dans les réalités économiques et sociales de nos territoires.

S'adressant au ministre de l'Enseignement supérieur, présent à l'ouverture des travaux, M. Diouf a souligné que face aux défis du chômage des jeunes, de l'inadéquation formation-emploi et de la faible culture entrepreneuriale, ses différentes initiatives répondent à l'impérieuse nécessité de créer des passerelles durables entre les universités, les entreprises, les collectivités territoriales et les structures d'accompagnement.

Il a expliqué que l'Ussein, université à vocation agricole et métiers connexes, s'est engagée depuis sa création dans la voie de l'ancrage territorial, de la professionnalisation des formations et de l'innovation au service du développement durable. « Ainsi, 36 licences professionnalisantes sont déployées sur la base d'une approche par compétences. Elles couvrent la chaîne de valeurs agricoles à la suite d'enquêtes sur les besoins en compétences en agriculture et aux métiers connexes. Trois (03) programmes de masters ont également été mis en place », a révélé le Recteur de l'Ussein.

Ce forum, a-t-il expliqué, s'inscrit donc naturellement dans une stratégie de valorisation de nos offres de formations, de mise en relation entre étudiants et employeurs et de stimulation de l'esprit d'initiative chez les jeunes.

Selon Diégane Diouf, c'est dans ce cadre qu'il a été soutenu par le projet «PeA Pettal », Promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires - co-porté par l'Ussein et l'Institut Agro en France.

Le Recteur a indiqué que c'est le même esprit d'inclusion que l'Ussein a voulu reproduire dans ce forum en réunissant les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche dans des panels, des ateliers, des espaces d'exposition et des sessions de coaching.

« Nous voulons offrir aux participants une plateforme dynamique pour explorer les opportunités, tisser des réseaux et mieux comprendre les attentes du monde professionnel », a dit Pr Diégane Diouf. Ce forum, a-t-il ajouté, est aussi un lieu de reconnaissance des talents et de célébration de l'audace entrepreneuriale à travers les concours de projets.