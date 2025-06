Soudan: Réactions au discours du Premier ministre ses implications pour la construction de l'État

La scène médiatique a été témoin d'une large interaction avec le discours du Premier ministre Dr. Kamel Idris, qui a prononcé hier, jeudi, un discours décrivant les caractéristiques du prochain gouvernement, qui a fait la une de nombreux sites d'information régionaux et internationaux.

Al Jazeera Net a titré sur sa page d'accueil : Idris annonce un « gouvernement d'espoir » au Soudan et promet austérité et intégrité. Le journal Moyen Orient a titré un article avec une photo du Premier ministre prononçant son discours : Soudan : Idris annonce son intention de former un gouvernement de 22 ministères.

Le journal Al-Araby Al-Jadeed a couvert le discours sous le titre « Le Premier ministre soudanais détermine le nombre de ministères et les exigences pour les postes ».

Les sites et agences de presse ont concentré leur couverture sur le Dr Kamel, qui a décrit les caractéristiques du gouvernement attendu, qu'il a appelé le « gouvernement civil de l'espoir », a fourni un résumé des caractéristiques de base du gouvernement et de la structure du ministère.

En référence aux questions essentielles liées à la stratégie gouvernementale attendue, qui repose sur (le message, la vision, la stratégie, le plan d'action et la mise en oeuvre)

Les sites d'information ont également mis l'accent sur les aspects importants du discours et ont discuté des conditions d'adhésion au Gouvernement de l'espoir, qui incluent que la personne soit de nationalité soudanaise sans distinction de race ou de religion, n'ait aucune affiliation à un parti, possède des valeurs fondamentales, possède des compétences en leadership et possède les plus hauts niveaux de connaissances, de compétence et d'expertise technique requis dans le domaine concerné.

Informations de bienvenue :

Dans le contexte des réactions, le Comité de coordination des forces nationales a salué le discours sérieux et complet prononcé par le Premier ministre Dr Kamel Idris, expliquant que le discours a clairement exposé les caractéristiques du prochain gouvernement et a établi des critères précis pour la sélection de ses cadres ministériels, indiquant une nouvelle phase qui répond aux aspirations du grand peuple soudanais.

Le Comité de coordination a publié une déclaration annonçant son soutien absolu et son appui total au Premier ministre dans sa grande mission nationale. ...sur la base de sa responsabilité nationale et de ses efforts pour mobiliser le soutien populaire nécessaire au programme de son gouvernement, sur la base du fait que le renforcement et l'organisation du front intérieur constituent le pilier fondamental pour surmonter les défis et atteindre les réalisations souhaitées, ce qui exige les plus hauts niveaux de cohésion et de solidarité nationales.

Calendrier et contenu :

Le site Internet (Afaq Watan) a discuté du discours entre le moment et le contenu, affirmant que le discours du Premier ministre n'était pas seulement une annonce structurelle du gouvernement, mais plutôt un nouveau maillon dans un chemin qui a commencé dès le moment de la mission.

Il est venu avec un discours initial dans lequel il a présenté des programmes de travail clairs, suivi de ce discours dans lequel il a exposé les caractéristiques et la structure, en attendant la troisième étape avec l'annonce de la formation. On a vu que ce gradualisme porte une indication claire que l'institutionnalisme ne décline pas soudainement, mais se construit progressivement et avec discipline.

Message intelligent :

Le site Internet a souligné que l'accent mis par le discours sur ce que le gouvernement fera, plutôt que sur qui en fera partie, est un message intelligent et opportun qui anticipe les débats traditionnels sur les quotas et oriente l'opinion publique vers les résultats plutôt que vers les individus. Il a ajouté que le gouvernement civil de l'espoir combinera deux qualités rares au Soudan : les technocrates.

L'impartialité a considéré cette combinaison comme une nouvelle avancée politique, qui exige une préparation mentale et médiatique de l'opinion publique afin qu'elle puisse comprendre la nature du nouveau gouvernement et l'évaluer en fonction de ses performances plutôt que de son contexte.

Message d'ouverture :

Il a souligné que le discours du Dr Kamel portait un véritable message d'ouverture, affirmant que la prochaine phase n'exclut personne sur la base de l'identité ou de l'affiliation, mais redéfinit plutôt le patriotisme comme une valeur qui inclut tous.

Charte d'alliance :

Dans un article sur sa page sur le site (Zol), le Dr Muhammad Tabidi a qualifié le discours de sérieux, combinant l'esprit de l'État et la conscience de la nation, traçant le chemin de la réforme, portant dans sa main le flambeau de l'espoir et dans son coeur le gage de loyauté.

Le docteur réfléchit. Muhammad Tabidi : Le discours n'était pas fugace, et la promesse n'était pas vague. Il s'agissait plutôt d'une carte du salut, d'un document d'alliance et d'une charte de vérité. Ses mots étaient tissés de fils de sagesse, ses significations étaient arrosées de la source de l'expérience et ses phrases étaient nourries par l'éloquence de l'expression.

Dans son article, il a fait référence aux affirmations du discours du Dr Kamil et a souligné que le gouvernement de l'espoir sera dirigé en utilisant un style de leadership sage qui combine la connaissance et l'expérience, l'éthique et la chevalerie, et s'appuie sur un plan stratégique bien pensé avec des critères de mesure et des contrôles précis.

Avis positif :

De son côté, la journaliste Rashan Oshi a constaté que l'opinion publique était positive à l'égard du discours du Premier ministre Dr Kamil Idris, dans lequel il a fourni une explication complète des principes sur lesquels il fonderait la formation de son prochain gouvernement./ OSM