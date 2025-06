Soudan: Dr Nawara Abu Mohammed Rencontre le Premier Ministre

La membre du Conseil Souverain de Transition, Dr Nawara Abu Mohammed a félicité le Premier ministre Dr Kamil Idris pour avoir gagné la confiance des dirigeants et sa nomination au poste de Premier ministre.

C'etait lors de sa réception dans son bureau Dr Kamel Idris, la réunion a permis d'aborder un certain nombre de questions nationales urgentes, à la lumière de la situation actuelle du pays et des préparatifs pour la phase d'après-guerre.

La réunion a également abordé les visions présentées concernant la réponse urgente requise pour relever les défis humanitaires et économiques, ainsi que les mesures stratégiques pour construire un Soudan sûr et stable, notamment par le biais du consensus national, de l'état de droit et de l'imposition de l'autorité de l'État.

De son côté, le Premier ministre a exprimé sa gratitude à Mme Nawara, mettant l'accent sur toutes les questions nationales soulevées lors de la réunion. Il a qualifié la réunion de fructueuse et constructive, reflétant une compréhension commune et une forte volonté politique d'avancer vers la réalisation des aspirations du peuple soudanais à la paix, à la stabilité et au développement.

Le Premier ministre a souhaité que la paix et la sécurité règnent dans tout le pays. Il a déclaré que la réunion avec Mme Nawara a permis d'aborder les problèmes et les questions actuels du pays, ainsi que les défis auxquels la région est confrontée.. / OSM