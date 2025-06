A la clôture du sommet sur le Plan Mattei et le Global Gateway, vendredi 20 juin à Rome (Italie), plusieurs accords de plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements européens et italiens en Afrique ont été annoncés.

Les secteurs clés visés sont l'agriculture, les énergies renouvelables et la numérisation.

A cette occasion, la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a insisté sur l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant :

« C'est dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Il ne faut pas voir ce projet uniquement comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie. Il faut aller plus loin que ça, en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir se créer autour de ce corridor et en faire un pôle de développement ».

Selon elle, ces initiatives profitent d'abord aux populations, notamment aux jeunes, en renforçant la formation professionnelle et en développant des chaînes de valeur dans l'agriculture, afin de favoriser l'emploi et le développement durable.

Visées sur l'Afrique

Le sommet sur "Le Plan Mattei pour l'Afrique" et le "Global Gateway" constituent deux initiatives pour appuyer le développement durable des pays africains.

Porté par l'Italie, 'Le Plan Mattei" vise à renforcer la coopération et le développement entre l'Afrique et l'Europe. Cette initiative va mobiliser 5,5 milliards d'euros pour financer différents projets dans les pays concernés.

De son côté, le "Global Gateway" est une stratégie d'investissement de l'Union européenne pour le monde. L'organisation entend mobiliser un budget estimé à 150 milliards d'euros.