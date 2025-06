Madagascar: Cinéma - « Tsara Joro » ravive la mémoire de l'Indépendance

Sorti officiellement ce jeudi, à l'approche de la fête nationale, « Tsara Joro » a été projeté lors de deux séances exceptionnelles, hier et cet après-midi au Canal Olympia Andohatapenaka. Ce long-métrage de 1h 45, inspiré de faits réels, retrace avec intensité la lutte pour l'Indépendance de Madagascar, depuis l'époque du Protectorat jusqu'au 26 juin 1960.

Divisé en deux grandes séquences historiques, le film nous plonge d'abord dans le contexte du règne de la reine Ranavalona III, avant de basculer vers l'un des épisodes les plus sombres et encore douloureux de l'histoire nationale: l'insurrection de 1947. En particulier, la tragique histoire du train de Moramanga du 29 mars 1947 est racontée avec une précision glaçante, à travers des images fortes et un jeu d'acteurs habité.

Ce film est le fruit d'une collaboration originale entre le réalisateur malgache Jérémie Andriamparany et le scénariste espagnol Daniel Martín Losa, qui revendique une approche neutre, mais profondément documentée. « C'est moi qui ai écrit ce film. Je suis Vazaha, pas Français, mais Espagnol. J'ai voulu transmettre une vision neutre, mais les faits sont impardonnables et inoubliables.

Nous avons mené de nombreuses recherches, interrogé des historiens malgaches, français, sénégalais... Ce film relate ce qui s'est vraiment passé », confie-t-il. Réalisme, engagement et devoir de mémoire se conjuguent dans « Tsara Joro », qui se veut à la fois un outil de transmission et un support de réflexion. Finaliste lors de la dernière édition du Madagascar Film Festival, le film se distingue par sa rigueur historique et sa volonté de poser les bonnes questions sans jamais tomber dans la provocation.