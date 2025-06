Madagascar: Gymnastique rythmique/Mondial junior - Tiara Rakotonirina reçoit le prix « New Stage »

Première apparition malgache. Madagascar a aligné une représentante à la 3e édition du championnat du monde junior de gymnastique rythmique. Une discipline encore peu connue dans le pays, malgré l'existence de la Fédération nationale. Le sommet mondial des juniors s'est déroulé, les 18 et 19 juin à Sofia, capitale de la Bulgarie, et a réuni plus de trois cents participantes. La Grande Île y a été représentée par l'expatriée Tiara Rakotonirina, âgée de 13 ans, qui évolue à Doha depuis huit ans.

Tiara a disputé les épreuves de cerceau, ruban et ballon. L'unique représentante malgache a reçu le prix « New Stage », réservé aux débutantes dans ce type de compétition internationale. Madagascar a ainsi fait partie des pays récipiendaires de ce prix, aux côtés de l'Argentine, de l'Équateur, de Maurice, de la Namibie, des Pays-Bas, de la Syrie et de Taipei chinois, qui participaient eux aussi pour la première fois.

Après cinq mois de préparation intense, c'était la toute première participation de Tiara Rakotonirina au mondial, bien qu'elle ait déjà pris part à plusieurs compétitions internationales de gymnastique. Pour cette première tentative, « l'essentiel était de participer ». Outre la décision des membres du jury, un vote en ligne du public sur une plateforme a été également pris en compte pendant les jours de compétition.