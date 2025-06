Madagascar: Filière pêche - Renforcement du contrôle maritime dans le Sud

Dans le but de lutter contre la pêche illégale et de promouvoir une économie bleue durable, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue renforce ses moyens d'action dans le sud du pays. Le 19 juin, à Ampandrianomby, deux véhicules tout-terrain ont été remis au ministère avec l'appui du projet Mionjo, financé par la Banque mondiale.

Ces véhicules permettront aux équipes du ministère de se déplacer plus facilement sur le terrain pour assurer le suivi des activités de pêche et effectuer des contrôles. Le sud du pays demeure une zone particulièrement vulnérable, fréquemment confrontée à des cas de pêche illégale.

« Les véhicules serviront aux missions du projet Mionjo, mais aussi aux autres activités du ministère. Ils faciliteront les descentes sur le terrain », a expliqué le ministre Mahatante Paubert lors de la remise officielle des véhicules à Ampandrianomby. Le ministère prévoit aussi d'utiliser bientôt des drones maritimes. Ces dispositifs permettront une meilleure surveillance des côtes et la détection des embarcations ne respectant pas la réglementation. Ils contribueront également à la collecte de données et à la planification des opérations en mer.

Le ministre a rappelé que la coopération avec le projet Mionjo a déjà permis de renforcer les moyens du ministère dans plusieurs domaines. L'objectif est de mieux gérer les ressources de marines, de soutenir les pêcheurs locaux et de lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).