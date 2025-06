Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer et Kimberley Le Court-Pienaar auront la pancarte

Les championnats de Maurice 2025 de contre-la-montre individuel (CLMI) et de course sur route se tiennent ce week-end. Il est clair que les favoris logiques pour les deux épreuves en élite sont Alexandre Mayer en masculin et Kimberley Le Court-Pienaar en féminin.

Les épreuves de contre-la-montre auront lieu une fois encore sur le circuit de Cote d'Or aujourd'hui. La distance à parcourir pour les hommes sera de 18,4 km. Le vent rend généralement l'exercice plus compliqué. Il le sera encore plus si jamais la pluie se met de la partie. Alexandre Mayer connaît très bien le tracé et a donc ses repères. Il y avait décroché la médaille d'or l'année dernière à l'occasion des Championnats des îles de l'océan Indien.

Chez les dames, Kimberley Le Court-Pienaar vient défendre son titre et il sera difficile de la priver d'un nouveau sacre même si elle a confié : «Je n'ai pas fait de chrono depuis octobre de l'année dernière.»

Pour ce qui est de la course sur route, les élites hommes auront 132 km à parcourir. Le parcours sera le même que l'année dernière. Le départ et l'arrivée se feront à Cote d'Or et il y aura deux circuits différents à effectuer. Le premier devra être effectué à deux reprises et le second une fois. C'est probablement à l'usure que la différence se fera, donc dans le second circuit.

«C'est vrai que le championnat sur route reste un objectif mais il faut reconnaître que j'aurai de la pression et que je serai très surveillé par les autres coureurs. C'est une course assez spéciale, on ne sait jamais à quoi s'attendre», a confié Alexandre Mayer qui compte à trois titres à son actif (2020, 2021, 2022). Celui-ci sera d'autant plus motivé du fait qu'il vient de signer pour la ProTeam espagnole Burgos Burpellet BH. Il portera d'ailleurs le maillot mauve de sa formation.

Alexandre aura la pancarte c'est certain et plusieurs de ses adversaires n'ont pas caché leurs ambitions pour le titre, à l'instar de Hanson Matombé du Faucon Flacq SC-KFC et Toréa Célestin du Vélo club des Jeunes de Curepipe-Palco. Ces deux coureurs ont accompli de gros progrès cette saison. Attention également à William Piat qui est rentré d'Afrique du Sud spécialement pour l'occasion.

S'il a bien récupéré de ses trois courses aux championnats d'Afrique de vélo tout terrain (VTT) tenus en début de semaine (16-18 juin), il sera un sérieux candidat. Il y a aussi Samuel Quevauvilliers qui a remporté deux courses en France et qui a fait le déplacement. A moins qu'un autre coureur que l'on n'attend pas à pareille fête ne vienne causer la surprise.

Chez les juniors, Tristan Hardy, qui a fait grosse impression depuis qu'il est rentré de stage en France, semble bien placé. Sur le CLMI, Samuel Dupuy du Vélo club de Pamplemousses-Terra Foundation et son coéquipier au sein du FFSC-KFC, Henri Rouillard, se posent comme ses principaux rivaux.

Dans la course sur route de 99 km, il y aura une belle empoignade. Outre Dupuy et Rouillard, d'autres clients dont Juliano Ndriamanampy, Thomas Harel, Jahmie Louis ou encore Denito Justine peuvent de manifester. A noter que les moins de 23 ans et les Access U23 vont concourir avec les juniors.

Itinéraires

Samedi - Contre-la-montre individuel (premier départ à 7h30)

Élite, Open, U23 et U19 (18,4 km)

Départ à la sortie du grand parking en face du Complexe sportif de Côte d'Or TD - Rond-Point Côte d'Or TD - Rond-Point Valentina - demi-tour - Rond-Point Côte d'Or TD - Rond-Point l'Avenir TD - Rond-Point Ripailles - demi-tour - Rond-Point l'Avenir TD - avant la passerelle TAG - Arrivée sur la bretelle menant au grand parking

Féminine 17 ans et plus et U17 garçon (14,6 km)

Départ à la sortie du grand parking en face du Complexe sportif de Côte d'Or TD - Rond-Point Côte d'Or - demi-tour - Rond-Point l'Avenir TD - Rond-Point Ripailles - demi-tour - Rond-Point l'Avenir TD - avant la passerelle TAG - Arrivée sur la bretelle menant au grand parking

Dimanche - Course sur route (départ à 7h30)

Départ fictif : Grand parking du Complexe Sportif de Côte d'Or - RP Côte d'Or TAG - RP Hermitage TAG - RP Belle Rive TAD - 5,5 km - Départ réel devant l'Agricultural Marketing Board Belle Rive

Circuit No 1 : Belle Rive - RP Wooton TAG - RP La Vigie TD - RP Nouvelle France - TAG - Union Park TAG - Cluny TAG - Eau Bleue - jonction Midlands TAD - RP Belle Rive TAG

Circuit No 2 : Belle Rive - RP Wooton TAG - RP La Vigie TD - RP Nouvelle France TD - RP Wireless TD - RP Gros Bois TD - prendre la gauche à l'échangeur - RP Cimetière TAG - RP après la piste de l'aéroport TAG - RP Grand Bel Air TAG - Riche en Eau TAG - Jonction Astroea TAD vers Mare Chicose - Cluny TAD - Eau Bleue - Jonction Midlands TAD - RP Belle Rive retour vers l'Arrivée RP Belle Rive TAD - RP Valetta - TD - RP Quartier Militaire - TAG - RP Dagotière - TD - Sortie avant la passerelle de Côte D'Or - TAG - ARRIVÉE sur la bretelle menant au grand parking du Complexe Sportif de Côte d'Or

Élite/Open/Access : 2 tours circuit No 1 ensuite 1 tour circuit No 2 et retour vers l'arrivée - Distance :132 km

U23/U19/Access U23 : 1 tour circuit No 1 et 1 tour circuit No 2 ensuite retour vers l'arrivée - Distance : 99 km

Féminines + 17 ANS : 2 tours circuit No 1 ensuite retour vers l'arrivée - Distance : 78 km