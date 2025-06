Ile Maurice: Mahendra Gondeea annonce des «mesures concrètes» pour les artistes

Dans le cadre de la Fête de la musique qui est célébrée aujourd'hui le 21 juin, le ministre des Arts et de la culture, Mahendra Gondeea fait parvenir un message aux Mauriciens et aux artistes en particulier.

Il explique que «le ministère des Arts et de la culture est pleinement conscient du rôle essentiel que joue la musique dans notre quotidien et dans la construction d'une société plus solidaire, plus créative et profondément humaine» et que, dans ce contexte, «nous plaçons la musique au centre de notre action culturelle, avec une volonté ferme de bâtir un environnement plus favorable aux artistes et à la création», a-t-il déclaré.

Le ministre annonce «des mesures concrètes». Mesures dont il avait déjà fait état lors de son discours au parlement mercredi dernier. La première de ces mesures concerne la «création d'un Guichet culturel unique». Longtemps demandé par les organisateurs d'événements culturels, ce guichet sera un one-stop shop «pour simplifier l'obtention des autorisations, accompagner les démarches, et lever les obstacles administratifs qui, trop souvent, freinent l'élan artistique». La date de sa mise en activité n'a toutefois pas été précisée.

Autre point fort de ce communiqué concerne la «révision du statut des artistes». Le Status of Artist Act promu par l'ancien gouvernement en 2023 comprenait plusieurs points qui demandaient à être revus. Cette révision est attendue avec impatience par les artistes. Le ministre Gondeea assure que cette réforme qu'il reconnaît être «une priorité», «est enclenchée». Il explique que l'objectif est de «garantir de meilleures conditions de travail, reconnaître les droits des artistes, et offrir une protection adaptée à leur réalité».

«Mieux valoriser les oeuvres»

Le communiqué fait aussi référence aux Assises des arts et de la culture. Le ministre explique que ces assises seront un «espace de dialogue national ou la parole sera donnée aux artistes de toutes disciplines». S'il souligne que ces assises seront lancées «prochainement», aucune date n'a toutefois été avancée. Rappelons que la tenue de ces Assises avait déjà été annoncée en début d'année.

La dernière annonce concerne «la réforme de la Mauritius Society of Authors (MASA)». Cette institution souvent décriée par les artistes sera revue et son rôle sera redéfini afin de «mieux valoriser les oeuvres, les droits d'auteur et la juste rémunération des artistes». Le ministre annonce que cette réforme est également amorcée. Si ces mesures viennent répondre aux demandes des artistes et aux organisateurs d'événements culturels, il reste à savoir quand elles seront effectives et si elles répondent à leurs objectifs.