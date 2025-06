Congo-Brazzaville: Statistique - Le pays se prépare pour une troisième enquête démographique et de santé

Les agents de l'Institut national de la statistique (INS) seront déployés, à partir du mois d'août prochain, dans les quinze départements du pays pour collecter des données de santé. Cette collecte portera sur divers indicateurs tels que la fréquentation des hôpitaux, les pratiques contraceptives, le taux de prévalence du VIH/sida et la nutrition.

L'Enquête démographique et de santé du Congo (EDSC) ciblera principalement les femmes âgées de 15 à 49 ans, les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les hommes de 15 à 64 ans. Une première session ordinaire du Comité de pilotage de l'EDSC, tenue le 20 juin à Brazzaville, a permis de faire le point sur les préparatifs.

L'équipe technique permanente mise en place par le gouvernement a déjà achevé toutes les phases préparatoires de l'opération, incluant la conception des documents techniques, le test des méthodologies et des outils, ainsi que le tirage de l'échantillon des ménages qui participeront à l'enquête. La cartographie censitaire est également en cours de réalisation sur le terrain.

Il s'agit de la troisième enquête du genre au Congo, après celles de 2005 et de 2011-2012. Le directeur général de l'INS, Stève Bertrand Mboko Ibara, a souligné la particularité de cette EDSC qui combine les modules standards d'enquête démographique et de santé avec un volet consacré au VIH/sida. Il a précisé qu'il sera procédé à des tests sanguins auprès de la population pour examiner le taux de prévalence du VIH/sida et du paludisme dans le pays.

« L'équipe technique permanente a obtenu l'aval du Comité national d'éthique de la recherche en sciences de santé pour procéder aux tests de sang afin d'examiner le taux de prévalence du VIH/sida et du paludisme dans notre pays », a-t-il précisé, ajoutant que le rapport de cette session du Comité de pilotage sera soumis au gouvernement pour autorisation de l'opération.

Réunir ce Comité de pilotage constitue une étape décisive selon l'INS pour valider les outils et méthodologies déjà testés par l'équipe technique. Cette rencontre permet également d'informer les autorités concernées et les partenaires sur l'état d'avancement du processus, afin de faciliter la prise en charge financière.

D'après le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, l'objectif final est de produire des données fiables sur les caractéristiques et l'état de santé de la population, d'orienter les programmes de lutte contre le paludisme et le VIH/sida, et de contribuer à la mise en oeuvre du Plan national de développement 2022-2026 ainsi qu'aux objectifs de développement durable.

Pour assurer la fiabilité de l'opération, un tirage probabiliste a été réalisé afin de garantir la représentativité des résultats de l'enquête. Compte tenu du budget jugé élevé, l'équipe technique a choisi d'adopter la méthode d'enquête par sondage, tout en mettant en place des mesures de précaution pour veiller à ce que les résultats soient statistiquement représentatifs de la réalité du pays.