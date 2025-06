Infatigable et plus déterminé que jamais, Youssef Belaïli a persisté, signant un but qui a donné l'avantage aux siens. Un avantage que Béchir Ben Saïd a préservé en arrêtant un penalty dans l'ultime minute du temps additionnel

Contrairement au premier match disputé contre Flamengo lors duquel ils ont raté la première mi-temps, les "Sang et Or" ont réalisé, hier soir, une bonne entame de match face à Los Angeles Football Club. On jouait à peine la 4' quand, servi sur un plateau par Rodrigo Rodrigues, Youssef Belaïli a vu sa puissante frappe arrêtée par Hugo Lloris. Six minutes plus tard, le même Belaïli est revenu à la charge avec une jolie percée avant de servir Rodrigues dont le tir s'écrase sur le poteau droit (10').

Du côté de Los Angeles, il a fallu attendre la 18' pour assister à leur première occasion du match : centrage de la gauche de Bouanga pour Martinez qui a failli tromper Ben Saïd en tirant au second poteau.

La réplique des "Sang et Or" ne s'est pas fait attendre : trois minutes plus tard, Mokwana prend l'initiative avec une frappe puissante, arrêtée en deux temps par Lloris (21').

Les "Sang et Or" qui étaient plus tranchants durant la première mi-temps, ont eu droit à deux frayeurs quand ils ont lâché du lest : deux buts refusés aux Américains pour cause de hors-jeu. A la 15', Bouanga s'est trouvé en position d'hors-jeu et à la 22' c'était le tour de Marinez de se trouver dans cette position. Encore heureux Béchir Ben Saïd et ses défenseurs.

Ceci dit, les Espérantistes qui ont livré une bonne première mi-temps, ont dû se contenter d'un nul vierge à la pause.

La volonté d'en découdre

De retour des vestiaires, Youssef Belaïli et ses camarades ont repris les débats avec la même volonté d'en découdre et ils ont fini par prendre les choses en main en se montrant de plus en plus dangereux. A la 49', Belaïli qui tombe en pleine surface de réparation après un duel avec Bouanga, réclame un penalty, mais après recours à la VAR, il est averti pour simulation.

A la 66', Yan Sasse qui venait de faire son entrée sur le terrain à peine quatre minutes plus tôt, a été l'auteur d'une grosse occasion en se faufilant en pleine surface de réparation avant d'adresser un tir sur la dernière ligne, mais Hugo Lloris lui ferme l'angle de tir.

Mais finalement, la détermination des "Sang et Or" s'est avérée payante : après une première tentative de Ben Hmida qui finit par perdre la balle en pleine surface de réparation, l'infatigable Youssef Belaïli la récupère, se faufile sur la gauche avant d'adresser un imparable tir croisé qui laissa sans voix Hugo Lloris (70').

Neuf minutes plus tard, Belaïli est revenu à la charge, mais rate une énorme occasion de scorer de nouveau, avant que Guenichi ne tente un deuxième tir qui se heurte sur la transversale (79'). Puis, c'est autour de Sasse de rater une jolie opportunité de doubler la mise en tirant hors du cadre alors qu'il aurait pu servir Derbali qui se trouvait en meilleure position de tir (85').

Au final, les "Sang et Or" ont su préserver leur avantage au score jusqu'au bout et ce, malgré les longues huit minutes de temps additionnel. En effet, dans la 8' et ultime minute du temps additionnel, Aaron Long, taclé par Guenichi, obtient un penalty. Tiré par Denis Bouanga, le penalty est arrêté par Béchir Ben Saïd (90'+9). Et l'Espérance de Tunis de remporter une jolie victoire qui lui permet de garder ses chances intactes pour se qualifier aux huitièmes de finale

A noter que l'artificier, Youssef Belaïli, a été élu homme du match.

EST : Ben Saïd, Ben Hmida, Meriah, Tougaï, Ben Ali, Ogbelu, Guenichi, Konaté (Derbali 75'), Mokwana (Sasse 62'), Belaïli (Jelassi 90'+1) et Rodrigues (Jabri 62').