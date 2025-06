Ile Maurice: Michaël Sik Yuen - «Il faut restaurer la stabilité et protéger les consommateurs»

Lors de son intervention dans le cadre des débats budgétaires, Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, n'a pas mâché ses mots. Il a vigoureusement dénoncé la gestion économique du précédent gouvernement MSM, qualifiant l'ancien Premier ministre de «père du désastre économique». Selon lui, l'économie mauricienne a été lourdement affaiblie par des pratiques opaques, un endettement record - estimé à plus de Rs 642 milliards - et des déficits massifs dans plusieurs institutions publiques, révélés dans le rapport The State of the Economy.

Face à cet héritage jugé «catastrophique», le ministre a salué le Budget 2025-2026 comme un acte de courage et de responsabilité. Il a mis en avant des décisions «audacieuses mais prudentes», visant à restaurer la stabilité économique tout en protégeant les plus vulnérables.

Parmi les mesures phares évoquées : la régulation des prix sur plus de 40 produits essentiels, la suppression de la TVA sur certains articles alimentaires, la digitalisation des procédures commerciales et la création d'un fonds de stabilisation de Rs 10 milliards. Il a aussi souligné l'engagement du gouvernement à renforcer la transparence, à soutenir les PME exportatrices et à transformer Maurice en un hub commercial régional numérique. Le ministre a enfin annoncé une refonte législative pour mieux encadrer le e-commerce et protéger les consommateurs.

Pour lui, ce Budget marque le début d'un tournant vers un modèle économique plus équitable, durable et résilient.