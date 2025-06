Ile Maurice: Célébrons la musique !

Dans le cadre de la Fête de la musique, célébrée chaque année le 21 juin, plusieurs lieux proposent des activités spéciales. En voici quelques-unes.

La musique, dit-on, adoucit les moeurs. Déposons, le temps d'un instant, nos soucis du quotidien et laissons-nous transporter par les notes de musique. Pour ce faire, vous avez l'embarras du choix car plusieurs lieux vous invitent à célébrer la musique.

Le Conservatoire national de musique François-Mitterrand, en collaboration avec le Nelson Mandela Centre for African Culture Trust Fund, organise, aujourd'hui, une journée musicale de 10 h 30 à 17 heures. Ceux présents pourront découvrir une exposition, ainsi que des démonstrations d'instruments de musique. Une visite guidée du Musée du Patrimoine Musical est aussi au programme. Comme chaque année, le conservatoire mettra aussi une plateforme à la disposition des musiciens.

La journée se poursuivra avec une session de deejaying et il y aura aussi plusieurs activités autour de la musique telles que les karaoke, muzipoly, puzzle et bingo musical auxquelles le public pourra participer. Cet événement se clôturera avec un concert et le Marching band.

De son coté, l'Institut français de Maurice (IFM) vous propose, aujourd'hui, une journée spéciale. Ainsi, de 11 à 13 heures est prévu un atelier musical animé par Marie Lanfroy et Jonathan Itéma, deux musiciens faisant partie du groupe réunionnais Saodaj.

Le groupe est invité pour La Fet Lamizik Dan Moka, organisée en partenariat avec l'IFM. L'atelier, qui doit se tenir à l'IFM à Rose-Hill, se déroulera en deux volets. Ainsi, le premier volet comprendra une session d'initiation aux percussions traditionnelles réunionnaises et africaines, avec un travail rythmique autour des formes binaires et ternaires.

Au cours du second volet, les musiciens proposeront une session dédiée au chant et aux techniques vocales, avec des exercices corporels, des échauffements, un travail collectif en choeur et une exploration de la présence scénique, à partir de textes du répertoire de Saodaj. Une restitution collective viendra clôturer cette expérience musicale immersive. L'atelier est ouvert à tous, sans exigence de niveau musical. Les participants disposant de percussions sont invités à les apporter.

La participation à ces ateliers se fait sur inscription auprès de l'IFM. Les tarifs pour les ateliers sont à Rs 250 (public) et Rs 200 (abonnés). Et pour clôturer cette journée, le public est invité, à partir de 19 heures, à assister à un concert à l'amphithéâtre de Telfair à Moka.

Ce concert, qui fait partie du programme La Fet Lamizik Dan Moka, débutera avec Etoiles en herbe, soit de jeunes talents, qui ne manqueront pas de vous faire vibrer. À 19 h 45, place sera faite au groupe Saodaj et la soirée prendra fin vers 21 heures mais avant, Désiré François et Cassiya vous feront vous déhancher.

Music Day au Ruisseau Créole

Ruisseau Créole à Rivière-Noire vous invite à vous immerger dans les notes de musique, ce soir. Ainsi de 18 à 23 heures, vous pourrez apprécier sur scène Zan Lou, Sayaa et The Prophecy. Et pour ceux qui ont un petit creux, de la nourriture et des boissons seront à votre disposition. Voilà qui annonce une soirée pleine de bonnes vibrations, à vivre en famille ou entre amis.

Jason Heerah à Big Willy's

Fans de Jason Heerah, voici l'occasion de voir votre artiste préféré. Rendezvous, ce soir, à partir de 21 heures, au Big Willy's à Rivière-Noire. Jason Heerah vous présentera ses meilleurs morceaux en live. Et ce n'est pas fini car Dj Warren et Dj LP prendront ensuite le relais jusqu'à 5 heures du matin. Voilà qui promet une soirée des plus chaudes en ce temps hivernal.

Tribeca Mall se met au diapason

Tribeca Mall vous invite à célébrer la musique à travers une série d'activités aujourd'hui, et ce, à partir de 11 heures. Ceux présents pourront ainsi assister à un beat challenge, un live showcase de Blakkayo, puis de Franco au fil de la journée, ainsi qu'à une performance de Step Ahead School, et un concert en live d'Anne Ga, entre autres. Le Tribeca Mall compte bien vous faire danser.