Congo-Kinshasa: Nouveau braquage contre des changeurs de monnaie à Goma

Un braquage été perpétré vendredi 20 juin à la mi-journée, au niveau de la station Mutinga, à cheval entre les quartiers Katoyi et Majengo dans la commune de Karisimbi à Goma. Des individus, non identifiés, transportés par deux motos, ont tiré sans sommation sur un groupe de changeurs de monnaie, qui oeuvrent habituellement dans ce carrefour. Ce braquage diurne a été à la base d'une panique généralisée parmi les personnes qui ont assisté à la scène et dans les environs.

Les témoins affirment qu'il y a deux personnes blessées et des sommes d'argent emportées par les malfrats.

Après leur forfait, ces bandits ont continué à tirer des coups de feu, durant un long moment, semant la panique dans ce quartier très fréquenté à cause des activités commerciales qui s'y pratiquent.

C'est pour la troisième fois, depuis le début de cette semaine, que la ville de Goma enregistre ce genre de braquage, avec un mode opératoire similaire. Des individus qui se baladent à moto, munis d'armes à feu, qui dévalisent des commerces, dépouillent la paisible population et perturbent l'ordre publique en tirant des coups de feu qui font des victimes.

En dépit des opérations de bouclage des quartiers que la rébellion du M23, qui occupe1 la ville de Goma depuis près de cinq mois, organise régulièrement, le banditisme n'a pas régressé. Au contraire, les bandits s'attaquent aux personnes et à leurs biens en pleine journée, s'inquiètent plusieurs habitants de Goma.

La situation sécuritaire dans la ville de Goma et ses environs est de plus en plus préoccupante depuis son occupation par les rebelles du M23 et l'Alliance fleuve Congo de Corneille Nangaa, soutenus par l'armée rwandaise.Un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), publié mardi 25 février dernier, note la recrudescence d'incidents criminels, notamment des enlèvements, des agressions, des braquages de domiciles et des vols.