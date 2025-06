ALGER — Le ministère de l'Education nationale a exprimé, jeudi, "ses vifs remerciements et sa haute considération" à l'ensemble des secteurs, instances et organes nationaux pour leur contribution à la réussite de cette étape éducative et sociale importante et pour les efforts déployés dans le cadre de l'approche de l'Etat algérien visant à garantir le principe d'égalité des chances et à assurer les conditions propices aux candidats.

Dans un communiqué, le ministère a exprimé ses remerciements et sa considération aux membres de l'équipe chargée de la préparation et de l'impression des sujets des examens scolaires nationaux, qui ont accompli leurs missions dans des conditions exceptionnelles, marquées par un isolement total d'environ un mois pour l'examen du Brevet d'Enseignement

Moyen (BEM), et de plus de quarante jours pour celui du Baccalauréat, et "démontré, par leur haute compétence, leur patriotisme sincère et leur profond attachement à accomplir leur devoir, qu'ils étaient dignes de cette noble mission, d'autant que les sujets avaient porté sur le programme scolaire et les cours dispensés, ce qui témoigne du sérieux et de la rigueur dans la préparation, ainsi que de l'attachement constant au principe d'égalité des chances pour tous".

Le ministère de l'Education nationale a adressé également, selon le communiqué, ses remerciements et sa reconnaissance au ministère de la Défense nationale, tous organes et services confondus, pour l'appui continu apporté à la sécurisation du transport des sujets d'examen et l'accompagnement de l'opération à travers l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les régions frontalières et éloignées, outre les efforts de qualité du commandement de la Gendarmerie nationale pour sécuriser les centres d'examen, accompagner les équipes chargées du transport des sujets et des copies, et veiller à la sécurité des candidats et des encadreurs.

Le ministère a exprimé également sa gratitude et sa reconnaissance à l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication et à travers lui à la cellule technique mise en place à son niveau, pour "le rôle de premier plan qu'elle a eu dans la surveillance proactive des contenus numériques suspects et l'intervention rapide et efficace face aux tentatives de diffusion des sujets et de tout contenu trompeur via le cyberespace. Cette coopération a permis de "renforcer la crédibilité des examens et de garantir l'égalité des chances pour les candidats".

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a été aussi saluée pour la coordination efficace au niveau des wilayas, des daïras et des communes, et l'engagement des walis et des présidents des Assemblées populaires communales (APC) à soutenir et à accompagner les directions de l'éducation à toutes les étapes de l'examen, notamment en ce qui concerne l'encadrement local et la logistique,

ainsi que la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour la couverture sécuritaire totale des centres d'examen au sein du tissu urbain, la garantie du bon déroulement de l'examen pour les candidats et les encadrants, la sécurisation des périmètres des établissements éducatifs et des centres d'impression et de collecte, et l'accompagnement des équipes chargées du transport des sujets et des copies des candidats.

Il en est de même pour la Direction générale de la Protection civile (DGPC) qui a mobilisé des unités d'intervention et de secours, en état d'alerte permanent, et assuré une couverture préventive des centres d'examen, de collecte et de correction.

Le ministère de l'Education nationale a également adressé ses remerciements et sa reconnaissance au ministère de la Justice pour la mobilisation de ses agents afin d'assurer le bon déroulement de l'opération, et la collaboration des autorités judiciaires pour le suivi de toutes les tentatives d'atteinte à la crédibilité de l'examen ou de violation des lois qui le régissent, conformément aux législations en vigueur, et au ministère de l'Energie et des Mines pour avoir assuré la continuité des services d'électricité au niveau des centres d'examen, de collecte et de correction,

ainsi qu'au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs qui a contribué avec efficacité à l'accompagnement de l'opération éducative, en ouvrant aux candidats les mosquées à travers les différentes wilayas du pays, pour leur permettre de réviser dans le calme et la sérénité, au ministère de la Santé pour avoir assuré la couverture médicale dans les centres d'examen, de collecte et de correction, et mis à disposition des ambulances et des équipes médicales en cas de besoin, et au ministère des Transports, pour avoir assuré les moyens de transport dédiés au transport des sujets et des encadrants et la continuité des transports publics pendant la période d'examen.

Le ministère de l'Education nationale a également exprimé sa reconnaissance au ministère de la Poste et des Télécommunications pour sa contribution à la sécurisation des réseaux numériques et à la stabilité des communications à travers les différentes wilayas, adressant aussi ses remerciements aux opérateurs de téléphonie mobile et fixe, qui ont répondu avec responsabilité et professionnalisme aux instructions techniques émises par les autorités compétentes, contribuant ainsi à garantir la fluidité des communications et des réseaux durant toute la période des examens.

Le ministère a également adressé ses remerciements au ministère de la Jeunesse "pour avoir mobilisé les maisons de jeunes à l'échelle nationale afin d'en faire des espaces d'accueil pour les candidats".

Le ministère de l'Education nationale a également exprimé sa reconnaissance au ministère de la Communication, qui a accompagné le déroulement des examens de manière globale à travers les médias publics et privés, en assurant une "couverture objective, des programmes de sensibilisation et en luttant contre les fake-news", ce qui a contribué à garantir la transparence et un contact permanent avec l'opinion publique.

Le ministère a également remercié les autorités locales et les assemblées populaires pour leur soutien sur le terrain et leur contribution efficace à la mise à disposition de l'hébergement, de la restauration et du transport.

Le secteur privé a également été salué pour son haut sens du patriotisme, en fournissant des services de qualité, que ce soit en matière de transport, de restauration ou de soutien technique. Le ministère a en outre exprimé sa reconnaissance aux partenaires sociaux, syndicats et associations de parents d'élèves, pour leur accompagnement des candidats et leur engagement à préserver la stabilité et la sérénité durant la période des épreuves.

Enfin, le ministère adresse ses remerciements et sa gratitude à l'ensemble des staffs administratifs et encadrants : les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère, ceux de l'Office national des examens et concours (ONEC), les directeurs et fonctionnaires des directions de l'éducation, les chefs de centre, les enseignants surveillants, les fonctionnaires des centres d'examen, de collecte et de correction, ainsi qu'aux correcteurs, pour les efforts consentis et leur sens du sacrifice, afin d'assurer la réussite de ce rendez-vous national.