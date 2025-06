Afrique: Chan 2024 - La composition du staff technique des Diables rouges dévoilée

La Fédération congolaise de football a dévoilé, le 20 juin à Brazzaville, le staff technique des Diables rouges A' qualifiés pour la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévue du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le duo Barthélémy Ngatsono (sélectionneur) et Cédric Nanitélamio (entraîneur adjoint), tous titulaires d'une licence A Confédération africaine de football (CAF), a la lourde mission d'amener les Diables rouges le plus loin possible dans à la 8e édition du Chan. Une compétition que Ngatsono connaît bien pour avoir réussi à qualifier le Congo en quarts de finale en 2018 et 2020; étape à laquelle les Diables rouges s'étaient inclinés aux tirs au but respectivement face à la Libye et au Mali.

Narcisse Bakoua Loufouma est l'entraîneur des gardiens et Eric Moukouyou, le préparateur physique. Auguste Ndoki est le médecin de l'équipe et Emery Kévin Yembangoye le kiné. Aimé Bopiell Débé et Jean Rufin Loemba sont respectivement intendant et officier média.

Les Diables rouges, logés dans le groupe D avec le Sénégal, le Nigeria et le Soudan, seront basés à Zanzibar selon le communiqué de presse publié par la CAF. « Zanzibar a été retenu comme l'un des sites hôtes, une décision qui témoigne de l'engagement de la CAF en faveur de l'inclusion et du rayonnement du football africain. Le stade Amaam de Zanzibar a récemment accueilli avec succès la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024-2025, en mai dernier », a expliqué la CAF.

Par ailleurs, la CAF a fixé les règles de jeu en annonçant que le stade Benjamin-Mkapa de Dar es Salam de Tanzanie accueillera le match d'ouverture le 2 août. Le stade Mandela de Kampala (Ouganda) est désigné pour accueillir le match de la troisième place (petite finale), le 29 août. La finale se jouera le 30 août au stade Kasarani de Nairobi, au Kenya.

Le Chan, rappelons-le, est de retour en Afrique de l'Est après l'édition 2016 organisée au Rwanda.