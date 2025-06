Afrique: Basketball 3X3 - Fiba World Cup - Les Ankoay face au défi de l'élite mondiale

Les équipes malgaches de basketball 3x3 vont participer à la Coupe du monde en Mongolie. Face à de grandes nations, elles donneront tout pour bien représenter Madagascar.

Pour les hommes, qui vivront leur deuxième expérience mondiale, l'entrée en lice est prévue le 24 juin à 6 heures (heure malgache) face à la Belgique (9e mondiale), avant d'affronter l'Allemagne (7e) à 8 h 05. Le lendemain, ils défieront la Serbie, numéro un mondial et tenante du titre, à 6 heures, puis l'Australie (28e) à 8 h 05.

La qualification pour les quarts de finale apparaît sur le papier comme un objectif difficilement atteignable. Mais les joueurs ne comptent pas se laisser faire. Préparés durant deux semaines à l'académie de Novi Sad, en Serbie, ils ont disputé plusieurs matchs, dont une finale de tournoi amical. Ils pourront également s'appuyer sur l'expérience acquise lors de la FIBA 3x3 Champions Cup en mars dernier, à Bangkok.

À cette occasion, le quatuor Elly Randriamapionona, Livio Rocheteau Ratianarivo, Alpha Jean Arnol Solondrainy et Anthony Nelson Rasolomanana avait opposé une solide résistance aux meilleures équipes : une défaite serrée 19-21 contre la Serbie, 14-21 contre l'Autriche, championne d'Europe, et un revers d'un point (17-18) face aux Pays-Bas, champions olympiques en titre. S'ils parviennent à capitaliser sur ces expériences et à corriger les faiblesses identifiées en défense et à la finition, ils pourraient bousculer la hiérarchie.

Une marche trop haute pour les dames

Chez les femmes, la compétition mondiale constitue une première. Championnes d'Afrique en titre mais 51es au classement mondial, les Malgaches abordent ce tournoi comme l'équipe la moins bien classée. Elles affronteront l'Italie (14e) le 23 juin à 6 h 25, puis la Pologne (7e) à 9 h 30. Le 25 juin, elles croiseront l'Australie (15e) à 6 heures et la Chine, numéro un mondial, à 8 h 05.

Pour se préparer, elles ont participé à la FIBA Champions Cup à Bangkok en mars, puis à la Women's Series à Vienne le 13 juin. Le bilan, six défaites en six matchs, illustre le fossé qui les sépare encore des meilleures. Reste que cette confrontation au plus haut niveau constitue un passage obligé pour espérer progresser.

"On essaiera de tout donner pendant la Coupe du monde face aux meilleures nations du 3x3. À part la Serbie que nous connaissons bien, ce ne sera pas facile. L'Australie, l'Allemagne et la Belgique comptent parmi les meilleures. La préparation en Serbie s'est bien déroulée, on verra la suite en Mongolie", indique Jean De Dieu Randrianarivelo, coach de l'équipe masculine.

Et de conclure : "Nos joueurs doivent s'améliorer en terme de concentration et d'endurance car nous avons perdu nos matches durant les deux dernières de chaque rencontre".