Madagascar: Sih Rakout - « Je veux partager notre culture au monde »

interview

Sitraka Harimalala Rakotoasimbola, alias Sih Rakout s'est distinguée sur la scène internationale elle a décroché le Prix du Meilleur Jeune Créateur Éco-Responsable à la Fashion Week de Cannes.

Vous avez un parcours pour le moins atypique. Comment êtes-vous passée de l'informatique au stylisme ?

Rien ne me prédestinait à la mode. J'ai fait des études en informatique de gestion en Algérie grâce à une bourse, puis j'ai travaillé comme bureaucrate à Ambatovy de 2008 à 2014. En 2014, j'ai ressenti un besoin profond de liberté et de créativité. C'est ainsi que j'ai découvert le stylisme comme un véritable moyen d'expression, en lien direct avec mon amour de la mode et de la peinture. Je n'avais aucune formation à l'époque, mais j'ai appris pendant trois ans les techniques de couture, de textile, et j'ai commencé à donner vie à mes dessins autrement que sur des toiles.

Comment avez-vous accueilli votre prix à Cannes cette année ?

Avec beaucoup d'émotion et de fierté. Je ne suis pas une habituée des concours, mais c'est un collaborateur en France qui a inscrit ma collection, et j'ai eu la surprise d'être primée. Ce prix est une reconnaissance de mon travail, mais surtout un signal fort : nos messages, nos valeurs passent à travers nos créations. C'est aussi une victoire pour Madagascar.

Quelles pratiques éco-responsables appliquez-vous dans vos créations ?

Je fais avec les moyens du bord, mais toujours avec exigence. À Madagascar, nous n'avons ni usines textiles modernes ni production industrielle de tissus. Je me tourne donc vers des matières premières locales, des broderies artisanales, de la peinture écologique. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour nous puissions produire un vrai tissu « Vita Malagasy » capable de rivaliser avec ceux de l'international.

Quelles sont vos principales sources d'inspiration artistique ?

J'ai toujours été attirée par l'art plastique, les beaux-arts et le travail manuel. Cela me vient de mes parents. Mon père réparait tout dans la maison, ma mère s'occupait de la décoration. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à créer plutôt qu'à acheter. J'ai même construit une petite table. Cette philosophie de vie m'accompagne toujours. Je crée des pièces uniques, durables, qui traversent les générations. Pas de « copier-coller » chez moi : je veux que mes créations soient féminines, luxueuses, mais surtout porteuses de sens.

Comment la culture malgache se reflète-t-elle dans votre travail ?

Je la porte en moi, et je la défends. Aujourd'hui, notre culture est fragilisée par de nombreuses influences extérieures. À travers ma marque, je veux montrer la richesse de notre patrimoine. La marque Sih Rakout, c'est avant tout une marque responsable, qui vise l'excellence. Mon objectif est que le monde découvre notre culture à travers mes créations. Car la culture malgache mérite d'être admirée, respectée et portée au-delà de nos frontières.