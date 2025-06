Afrique: Volleyball - Championnat d'Afrique U16 - Madagascar vise le ticket mondial en Tunisie

Une grande première. Comme toutes les associations nationales en Afrique, la Fédération malgache de volleyball (FMVB) est invitée à participer au Championnat d'Afrique des Nations dans la catégorie U16 filles. Ce sommet continental, qualificatif pour le Championnat du monde 2026, se déroulera du 24 au 31 août en Tunisie. La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a officialisé, le 11 juin, que l'organisation de la compétition est confiée à la Fédération tunisienne de volleyball.

« Ce championnat servira de qualification continentale pour le Championnat du monde de volleyball féminin dans la catégorie U17 FIVB, édition 2026 », peut-on lire dans le communiqué. « La CAVB invite ainsi toutes les fédérations à inscrire leur équipe nationale féminine U16 en envoyant leur confirmation à la CAVB, au plus tard le 11 juillet 2025... », précise l'instance africaine.

Sans tarder, la FMVB a réagi, car il ne reste plus que deux mois.

En attente de validation

La direction technique nationale a établi un programme de préparation, incluant notamment une phase de détection. « Nous avons déjà au moins cinq joueuses répondant aux critères requis pour la sélection en vue des Jeux de la CJSOI, déjà en regroupement depuis plusieurs mois. Nous sollicitons également les clubs à nous proposer une liste de joueuses ayant le potentiel d'intégrer la présélection. La direction technique a déjà effectué une observation continue des joueuses susceptibles de former la sélection, durant les récents championnats nationaux des jeunes », confie le directeur technique national (DTN), Hasimbola Famonjena Raoelison.

Le staff technique de la Fédération procédera à la présélection au plus tard le 1er juillet, juste après la fête de l'indépendance et les examens. « Le critère principal, outre la technique, est la taille des joueuses fixée à 1,65 m au minimum, même pour les passeuses. Nous en avons déjà repéré quelques-unes mesurant plus de 1,75 m », rassure le DTN.

La Fédération, qui enverra dans les plus brefs délais une lettre de demande de subvention auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, n'attend plus que l'accord de ce dernier.

La délégation devrait arriver en Tunisie le 22 août, et la réunion technique est prévue, le 23 août.