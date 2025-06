Madagascar: La gestion du site du Cirque Rouge attribuée à la commune de Mahajanga II

La gestion du site touristique du Cirque Rouge, situé au Grand Pavois et classé patrimoine naturel national, sera désormais améliorée.

C'est à la commune rurale de Belobaka dans le district de Mahajanga II (qui comprend neuf municipalités), que sont désormais attribuées la gestion et la sécurité du site du Cirque rouge. Telle est la décision prise mercredi, au cours d'une rencontre réunissant différents responsables, dont ceux de Mahajanga I et II, de la direction régionale de la Communication et de la Culture de Mahajanga (par l'intermédiaire du Fonds « Lovako »), et de la direction régionale du Tourisme de Boeny.

Des plaintes ont été reçues concernant des activités illégales au sein du site depuis longtemps. Des quads y circulent sans cesse et y effectuent des rodéos sauvages. L'insécurité y règne également : des touristes se font agresser en plein jour.

« D'un commun accord, nous avons décidé de confier à la commune de Belobaka du district de Mahajanga II la gestion et la sécurité de ces lieux. La commune urbaine de Mahajanga (qui est la seule à composer le district de Mahajanga I) et le Fonds Lovako assureront une cogestion, et tous les avantages obtenus seront partagés. Désormais, l'accès au site est réglementé. Les quads y sont strictement interdits. Ceux qui extraient la terre et l'argile pour confectionner des bouteilles de sable illustrées, devront disposer d'une autorisation. Ils devront se faire enregistrer auprès de la direction régionale du Tourisme », explique Tolotra Randrianarivony, responsable du Fonds Lovako.

Patrimoine national

Le Cirque Rouge du Grand Pavois appartient à la fois à la commune urbaine de Mahajanga I (située dans le fokontany d'Amborovy, secteur Grand Pavois) et à la commune rurale de Belobaka (fokontany d'Ampahazony, secteur Besely) dans le district de Mahajanga II. Il se trouve à la limite des deux communes, à 12 km de la ville de Mahajanga.

Autrefois, le Cirque Rouge était appelé Anahidava, Ankadibe et Andranomamy. L'appellation actuelle est utilisée depuis 1999.

Depuis l'an 2000, de nombreux visiteurs s'intéressent au site, qui est aujourd'hui l'un des lieux touristiques incontournables de la région Boeny. La construction de maisons à l'intérieur et aux abords du site constitue une grave menace pour sa conservation.

Les argiles du Cirque Rouge sont utilisées par des artisans locaux, habiles et expérimentés, dans la fabrication de bouteilles de sable ornées de motifs et de paysages impressionnants.

Le Cirque Rouge est classé patrimoine national protégé depuis le 14 juillet 2010.