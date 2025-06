Ile Maurice: Manoj Seeburn - «Le gouvernement a agi de manière responsable»

«Je prends la parole non pas pour nier les défis que comporte ce Budget, mais pour soutenir son objectif et sa vision à long terme, avec un grand sens des responsabilités et une détermination sans faille», c'est en ces termes qu'a débuté le discours du député de la circonscription nº11, Manoj Seeburn. Il a expliqué que ce Budget marquera l'histoire, car il pose les bases d'une «innovative Mauritius».

Il a lui aussi évoqué l'héritage difficile laissé par le précédent gouvernement et fait référence à la dette publique et à l'inflation. «Dix ans de promesses sans planification. Ils ont hypothéqué notre futur.» Le député a fait ressortir que nous devons voir la vérité en face : si des mesures fortes ne sont pas prises, le pays fera face à une crise économique sans précédent. Il a également parlé des tensions internationales. «Nous devons nous préparer», a-t-il souligné. Il a insisté sur le fait que, malgré certaines contraintes, ce Budget protège nos services essentiels tels que la santé et l'éducation. Manoj Seeburn a mis en avant que ce gouvernement investit actuellement dans les nouvelles technologies et la recherche.

Des facilités sont offertes aux agriculteurs, et le monde du travail sera rendu plus accessible aux femmes. Il a rappelé qu'environ 80% des travailleurs ne paieront pas la taxe sur le revenu et que la TVA a été retirée sur plusieurs produits. En ce qui concerne la réforme des pensions, le député a souligné qu'il est important de revoir ce système. S'il reconnaît que cette mesure est impopulaire, il assure que le gouvernement agit de manière responsable tout en mettant en place deux comités interministériels pour assister ceux qui ne peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Il a aussi mentionné Moody's et l'impact qu'aurait un déclassement sur le pays, faisant référence à la Grèce.

Enfin, il a rappelé que le Premier ministre est une personne d'expérience et qu'il a déjà sauvé le pays alors que le monde faisait face à une crise économique entre 2008 et 2010.