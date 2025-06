Sénégal: Prix d'excellence de la Fondation Ugb - Le Pr Papa Samba Ndiaye sacré pour son leadership

L'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis s'apprête à honorer, ce samedi 21 juin 2025, les membres de sa communauté universitaire qui se sont distingués par l'excellence de leur travail. Organisée par la Fondation Ugb, la cérémonie de remise des Prix d'excellence mettra à l'honneur aussi bien les enseignants-chercheurs que les étudiants.

Dans la catégorie "Enseignants-Chercheurs et Personnel administratif", le Prix Leadership a été décerné au Professeur Papa Samba Ndiaye, directeur de l'Ufr des Sciences Juridiques et Politiques. Agrégé en Science politique, le Pr Ndiaye est une figure académique majeure.

Ancien directeur adjoint de l'Observatoire sur les missions de paix et d'actions humanitaires à l'Université du Québec à Montréal, il était également jusque-là responsable de la commission doctorale de l'Ufr Sjp. Son engagement et ses qualités managériales à la tête de l'Ufr ont été salués unanimement par le comité de sélection.

D'autres distinctions ont également été attribuées dans cette catégorie. En effet, le Prix « Ouverture » est revenu à l'Ufr des Sciences juridiques et politiques elle-même, récompensée pour sa dynamique institutionnelle.

Le Prix « Engagement » a honoré le Docteur Yaya Niang, directeur de la Direction des Affaires juridiques et du contentieux.

Le Prix « Éthique » et Déontologie » a été attribué à Amadou Diery Mbaye, chef de la Division des ressources humaines au Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis.

Enfin, le Prix « Innovation » a été remis au Professeur Nicolas Djickoum Diouf et à son équipe de l'Ufr des Sciences Agronomiques, de l'Aquaculture et des Technologies Alimentaires. Leur projet novateur consiste en une application mobile capable de détecter précocement la gestation chez la jument et de prédire l'âge du foetus à partir d'images, combinant savoirs endogènes et intelligence artificielle.

Dans la catégorie "Étudiants", le Prix de la Meilleure initiative entrepreneuriale a été attribué à El Hadji Abdou Boye et Amadou Sow, de l'IPSL, pour leur projet OPTIMOVE, un fauteuil roulant motorisé, intelligent, contrôlé par joystick et casque EEG via Bluetooth. Malick Gaye, également de l'Ipsl, a reçu le Prix d'encouragement pour son projet REAL-TIME GESTURE-DRIVEN SYSTEM, système de commande gestuelle temps réel.

Cette cérémonie vient réaffirmer l'engagement de l'Ugb en faveur de l'excellence académique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.