Afrique Centrale: Donald Trump salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Le Président américain, Donald Trump, a salué vendredi 20 juin sur son compte de son réseau social, consulté samedi par l'ACP, l'accord trouvé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

«Je suis très heureux d'annoncer que j'ai conclu, avec le secrétaire d'État, Marco Rubio, un merveilleux traité entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, dans leur guerre, connue pour ses violentes effusions de sang et ses morts, plus encore que la plupart des autres guerres, et qui dure depuis des décennies », écrit M. Trump.

Des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda avaient déjà paraphé, le mercredi 18 juin à Washington, le texte de l'Accord de paix, en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Allison Hooker, en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix prévue le 27 juin 2025.

Donald Trump a d'ailleurs annoncé l'arrivée, dès lundi prochain à Washington, des délégations congolaise et rwandaise pour la signature définitive de cet accord :

« Des représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi pour signer des documents. C'est un grand jour pour l'Afrique et, très franchement, un grand jour pour le monde !».

Prix Nobel de la paix

Intervenant sur la chaîne Fox News, le Président américain indiqué qu'il méritait un prix Nobel de la paix pour ce qu'il a réalisé afin de rétablir la paix entre plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda.

«Ils devraient me donner le prix Nobel pour ce que j'ai fait au Rwanda, au Congo, en Serbie, au Kosovo (...) Il y en a beaucoup. Mais le plus important, c'est l'Inde et le Pakistan. Franchement, j'aurais déjà dû le recevoir quatre ou cinq fois », a-t-il affirmé.