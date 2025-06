Guinée: Le Salon International des Mines et Carrières de Guinée ouvert à Conakry

Ce vendredi 20 juin 2025, un Salon International des Mines et Carrières de Guinée (SIMIC-Guinée) s'est ouvert à Conakry. Le but de ce salon est de parler des enjeux, défis et perspectives du secteur minier notamment le programme Simandou 2040.

Paul Kamano, l'un des organisateurs a expliqué sur ce à quoi les échanges porteront durant ces deux jours d'activités.

<< Le Salon International des Mines et Carrières de Guinée est une plate-forme qu'on a mis sur pied pour les acteurs de l'industrie minière et des carrières de notre pays. Comme vous l'avez vu, ça regroupe les professionnels, les décideurs, les géologues, tous les acteurs de la scène de l'industrie minière de notre pays pour parler des enjeux, des défis et perspectives notamment le programme Simandou 2040. Quel levier et opportunité pour la création des champions nationaux guinéens ? Nous parlerons également de l'exploitation minière, quelle stratégie pour impacter les communautés ? Et nous parlerons encore de santé-sécurité. Et naturellement, ce qui fait la force à cette première édition, c'est la présence des étrangers en provenance de la sous région notamment nos amis de l'Allemagne, du Burkina Faso qui sont présents ici >>, a-t-il fait savoir.

Ibrahima Traoré, directeur national adjoint des mines et de la géologie a indiqué que ce salon est très crucial pour la nation guinéenne.

<< Ce salon International des mines qui est à sa première édition est très important pour la nation guinéenne. Je formule mes voeux pour que ça soit vraiment de façon continuelle. Je m'attend sans tabou, puisque, la Guinée a tout comme textes réglementés. Donc, c'est comment sortir les imperfections avec la société civile, les sociétés ici présentes pour remonter au niveau de l'État ensemble. Nous essayons de voir comment il faut humilier tout cet arsenal pour que la population à la base tire profit >>, a fait savoir le directeur.

Mamadi Mara, responsable d'une structure minier est l'un des accompagnateurs de cet évènement. Il précise qu'ils participent activement à la vie sociale mais aussi à la vie communautaire sur le terrain.

La clôture est prévue pour le samedi 21 juin prochain à Conakry.