Guinée: Entreprenariat - La 4ème édition du Forum de l'Entrepreneuriat et du Leadership Féminin officiellement lancée

Rabiatou Diaby, représentante de la ministre de la pêche et de l'économie maritime a procédé ce vendredi 20 juin 2025 au lancement officiel de la 4ème édition du Forum de l'Entrepreneuriat et du Leadership Féminin (FODELF).

Avec pour thème << Femmes, actrices clés de l'économie bleue: briser les barrières et créer des opportunités >>, la cérémonie de lancement s'est déroulée dans un réceptif hôtelier de Conakry, en présence de quelques invités.

Maciré Touré, fondatrice dudit Forum a fait savoir que cette année elles ont décidé de s'intéresser sur l'économie maritime, plus précisément sur les femmes du secteur de la pêche.

<< Le FODELF, c'est un espace d'idées, d'action et d'impact. Un espace qui met les femmes au centre, parce que c'est là qu'elles ont toujours été car elles sont et reste les piliers de nos sociétés. Cette année, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur l'économie maritime, et plus précisément sur les femmes du secteur de la pêche. Pourquoi ce choix ? Parce que ce secteur, souvent perçu comme masculin, est en réalité porté, nourri et soutenu par des femmes. Des femmes qui nettoient, transforment, transportent, vendent, gèrent etc.

Des femmes qui, à elles seules, assurent une partie essentielle de notre sécurité alimentaire. Des femmes qui créent de la richesse, tiennent des familles, malgré les défis. Et pourtant, le secteur de la pêche regorge d'opportunités: des milliers d'emplois durables, une forte capacité d'exportation, une chaîne de valeur à structurer, une transition écologique à penser. Il était crucial pour nous de braquer nos projecteurs sur ces mères, soeurs et tantes leur témoigner notre reconnaissance, leur célébrer et leur donner le micro pour s'exprimer >>, a laissé entendre la fondatrice.

Rabiatou Diaby, représentante de la ministre de la pêche a indiqué que le secteur de la pêche joue un rôle fondamental dans l'économie de la Guinée.

<< Madame la ministre m'a chargé de vous adresser ses salutations respectueuses et d'exprimer tout le soutien du ministère à cette nouvelle édition du Forum de l'Entrepreneuriat et du Leadership Féminin, dont le thème trouve une résonance particulière dans notre secteur. Le secteur de la pêche joue un rôle fondamental dans notre économie. Il fournit des moyens de subsistance à près de 300.000 Guinéens, contribue à la sécurité alimentaire, à l'emploi, à l'équilibre social des communautés côtières, et représente une source précieuse de revenus pour de nombreuses familles. Mais au-delà des chiffres, ce sont les femmes qui, discrètement mais puissamment, assurent la vitalité du secteur >>, a-t-elle précisé.

Le Forum se poursuivra jusqu'au samedi 21 juin prochain.